Grande Fratello Vip, fuori Varsi e Piera Meloni. Al televoto Andreas Müller e RoncacciaSpettacolo
Alessandro Varsi e Piera Meloni hanno abbandonato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Federica Morello ha conquistato il quarto posto da finalista. Al televoto Andreas Müller e Alessandro Roncaccia
Doppia eliminazione al Grande Fratello Vip. Alessandro Varsi e Piera Meloni hanno lasciato definitivamente la casa più spiata del piccolo schermo. Andreas Müller e Alessandro Roncaccia al televoto per l’ultimo posto da finalista. Ospite in casa Alessandra Mussolini.
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Lunedì 23 novembre Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ha condotto la semifinale del Grande Fratello Vip. Marina La Rosa (FOTO) e Andreas Müller hanno ripercorso la loro amicizia alla luce delle recenti dichiarazioni di Veronica Peparini. Dopo aver parlato al telefono con la moglie, il ballerino ha dichiarato: “Mi sento tranquillissimo”. Spazio al rapporto di Federica Morello con le altre donne della casa.
Dallo studio, Megan Ria ha espresso alcune perplessità sulla storia d'amore con Alessandro Varsi, quest’ultimo eliminato nel primo televoto della serata. Dopo l’uscita dalla casa, l’ex inquilino ha dichiarato: “Purtroppo sono stato eliminato, a un passo dalla finale, ma sempre felici e contenti. Bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno e mai quello mezzo vuoto”. Alessandra Mussolini ha fatto una visita ai concorrenti.
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Dopo le ultime nomination palesi di questa edizione, la conduttrice ha aperto un televoto flash tra Piera Meloni, Federica Morello e Andreas Müller. L’influencer ha dovuto lasciare la casa a un passo dalla finale. Dopo l’eliminazione, Piera Meloni ha commentato in un video condiviso su Instagram: “Sono emozionatissima, devo scaricare un po’ di tensione. Sono stati due mesi meravigliosi, pieni di emozioni. Alti e anche tanti bassi, ma sicuramente mi porterò un ricordo stupendo di questa esperienza e soprattutto la cosa più importante è che mi porterò fuori tante persone”. Inoltre, Federica Morello ha staccato il quarto biglietto da finalista.
Infine, Ilary Blasi (FOTO) ha chiuso l'appuntamento aprendo un televoto tra Alessandro Roncaccia e Andreas Müller. Il concorrente più votato si aggiungerà alle finaliste, ovvero Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Federica Morello.
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