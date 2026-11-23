La coppia si è sposata il 21 novembre 2026 a Palm Springs, in California. Presente la famiglia della cantante, che ha indossato un abito di Saint Laurent
Miley Cyrus e Maxx Morando si sono sposati il 21 novembre 2026 a Palm Springs, in California, e il giorno successivo la cantante, 33 anni, ha condiviso su Instagram le foto ufficiali delle nozze. Nella prima immagine Morando, 28 anni, bacia la sposa sulla guancia. Con loro c’è anche il cane. Nella seconda immagine, i novelli sposi posano insieme, mentre nella terza sono seduti su una sedia. Infine, l’ultimo scatto ritrae lo scambio di un bacio appassionato tra loro. “M + M. 21.11.2026”, recita la didascalia.
LA CERIMONIA
La cerimonia di nozze tra Miley Cyrus e Maxx Morando si è svolta a bordo piscina, sotto un arco adornato di fiori bianchi. La sposa ha indossato un abito in seta a maniche lunghe di Saint Laurent, disegnato da Anthony Vaccarello e abbinato a décolleté in seta. Anche lo sposo ha scelto un abito della maison francese, con tanto di smoking monopetto e pantaloni coordinati. Tra gli invitati c’erano Tish Cyrus, la madre di Miley, Billy Ray Cyrus, il padre di Miley, con la fidanzata Elizabeth Hurley e il figlio di lei, Damian Hurley, e Noah Cyrus, la sorella di Miley. “È stata una cerimonia bellissima. Miley era emozionata e un po’ nervosa prima”, ha rivelato in esclusiva alla rivista People una fonte. “Durante la cerimonia, continuava a sorridere nonostante le lacrime. Cercava di non crollare, ma era semplicemente felicissima di sposare Maxx”. Inoltre, “la parte più speciale è stata vedere tutta la famiglia di Miley riunita per festeggiarla. Volevano che si sentisse amata e che vivesse un giorno di nozze magico”.
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LA STORIA D'AMORE
Miley Cyrus e Maxx Morando si erano conosciuti nel 2021 grazie a un appuntamento al buio organizzato da amici. “Il peggio che poteva succedere era che me ne andassi”, aveva raccontato in un’intervista alla rivista British Vogue nel 2023. I due erano poi stati avvistati insieme per la prima volta nel dicembre dello stesso anno, mentre si tenevano per mano nel backstafe dello speciale di Capodanno Miley’s New Year’s Eve Party. I due avevano anche collaborato insieme ad alcuni progetti discografici: Morando, infatti, è sia il batterista dei Liily, sia musicista e produttore. Nel dicembre 2025 una fonte aveva confermato alla rivista People il fidanzamento della coppia. Il giorno prima, Cyrus aveva indossato un anello di diamanti alla première mondiale del film Avatar: Fuoco e cenere a Los Angeles. La proposta di matrimonio era poi arrivata nello stesso anno in Giappone, durante un viaggio tra Tokyo e Kyoto. Per la cantante si tratta del secondo matrimonio. Nel 2018 aveva infatti sposato l’attore australiano Liam Hemsworth, che aveva conosciuto sul set del film The Last Song e con il quale aveva avuto un legame di circa 10 anni tra separazioni e riconciliazioni. Le loro nozze, tuttavia, erano durate pochi mesi: nel 2019 la coppia aveva annunciato la separazione, mentre nel 2020 aveva finalizzato il divorzio. Oggi, con Morando, la popstar diventata celebre da giovanissima grazie alla serie tv Hannah Montana e alla successiva carriera musicale internazionale costellata di brano come Wrecking Ball e Flowers, ha invece coltivato con Morando una maggiore cura della vita privata.
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