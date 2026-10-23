Cash Jacobs, una giovane statunitense a cui è stato diagnosticato un tumore al seno al terzo stadio, ha condiviso sui social l'incontro con Miley Cyrus avvenuto a Los Angeles dopo un concerto all'Hollywood Bowl. La cantante l'ha aiutata a rasarsi i capelli prima dell'inizio della chemioterapia. Nel post, Jacobs ha raccontato il sostegno ricevuto dall'artista e il ruolo che la sua musica ha avuto nei momenti più difficili della sua vita Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Miley Cyrus ha aiutato una giovane fan malata di tumore al seno a rasarsi i capelli prima dell'inizio della chemioterapia. Il momento è stato condiviso su Instagram da Cash Jacobs, a cui è stato diagnosticato un tumore al seno al terzo stadio, e il video ha rapidamente fatto il giro dei social. La giovane racconta di essere riuscita a entrare in contatto con la cantante grazie all'aiuto di amici e utenti online. Invitata a Los Angeles per una serata all'Hollywood Bowl, dopo il concerto ha incontrato la popstar lontano dai riflettori.

Il racconto di Cash Jacobs “Miley non si è limitata a farmi tornare a Los Angeles con i biglietti per l'Hollywood Bowl. Ha anche trovato il tempo di incontrarmi e di aiutarmi ad affrontare uno dei momenti più spaventosi e intimi della mia vita”, ha scritto. Nel post la giovane parla anche della sua diagnosi: “Scoprire di avere un tumore al seno, farmi impiantare un port nel petto e iniziare la chemioterapia è stato già abbastanza difficile”. Jacobs racconta anche quanto la musica di Miley Cyrus l'abbia aiutata negli anni. “La sua musica mi ha sempre aiutata a rialzarmi in alcuni dei momenti più difficili della mia vita”, ha scritto, facendo riferimento a episodi di depressione e alla scoperta della malattia.