Ospite di Andy Cohen insieme a Josh Hutcherson, l’attrice premio Oscar ha messo in ordine, dal migliore al peggiore, i baci dati sul set a cinque colleghi. In cima c’è il suo Peeta di Hunger Games, mentre all’ultimo posto è finito Chris Pratt, con cui aveva girato “Passengers”. Intanto in Italia è uscito al cinema “Hunger Games - L’alba sulla mietitura”, in cui i due attori tornano nei loro vecchi ruoli

Jennifer Lawrence non si è tirata indietro. Neppure questa volta. L’attrice, 36 anni, era ospite di Watch What Happens Live, il talk show di Andy Cohen, con Josh Hutcherson, il collega con cui recita nella saga di Hunger Games. Durante la puntata del 19 novembre, il conduttore le ha chiesto di stilare una classifica molto particolare: quella dei baci girati al cinema. Lei ha accettato. E, anche se all’inizio ha fatto un po’ di confusione, alla fine ha dato un verdetto chiaro.

Jennifer Lawrence, la classifica dei baci da Andy Cohen

La domanda è arrivata durante Plead the Fifth, un gioco in cui gli ospiti possono rifiutarsi di rispondere a una domanda su tre. Cohen ha letto cinque nomi: Liam Hemsworth, Bradley Cooper, Josh Hutcherson, Chris Pratt e Timothée Chalamet. All’inizio Lawrence ha provato a cavarsela dicendo che erano stati tutti fantastici. Poi ha pronunciato subito i nomi di Pratt e Chalamet, ma il conduttore le ha ricordato che doveva andare dal migliore al peggiore. Alla fine ha deciso: al primo posto Hutcherson, poi Hemsworth, Cooper, Chalamet e, ultimo, Pratt. Seduto accanto a lei, il collega ha festeggiato il primo posto con un piccolo pugno di vittoria.