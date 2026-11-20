Ospite di Andy Cohen insieme a Josh Hutcherson, l’attrice premio Oscar ha messo in ordine, dal migliore al peggiore, i baci dati sul set a cinque colleghi. In cima c’è il suo Peeta di Hunger Games, mentre all’ultimo posto è finito Chris Pratt, con cui aveva girato “Passengers”. Intanto in Italia è uscito al cinema “Hunger Games - L’alba sulla mietitura”, in cui i due attori tornano nei loro vecchi ruoli
Jennifer Lawrence non si è tirata indietro. Neppure questa volta. L’attrice, 36 anni, era ospite di Watch What Happens Live, il talk show di Andy Cohen, con Josh Hutcherson, il collega con cui recita nella saga di Hunger Games. Durante la puntata del 19 novembre, il conduttore le ha chiesto di stilare una classifica molto particolare: quella dei baci girati al cinema. Lei ha accettato. E, anche se all’inizio ha fatto un po’ di confusione, alla fine ha dato un verdetto chiaro.
Jennifer Lawrence, la classifica dei baci da Andy Cohen
La domanda è arrivata durante Plead the Fifth, un gioco in cui gli ospiti possono rifiutarsi di rispondere a una domanda su tre. Cohen ha letto cinque nomi: Liam Hemsworth, Bradley Cooper, Josh Hutcherson, Chris Pratt e Timothée Chalamet. All’inizio Lawrence ha provato a cavarsela dicendo che erano stati tutti fantastici. Poi ha pronunciato subito i nomi di Pratt e Chalamet, ma il conduttore le ha ricordato che doveva andare dal migliore al peggiore. Alla fine ha deciso: al primo posto Hutcherson, poi Hemsworth, Cooper, Chalamet e, ultimo, Pratt. Seduto accanto a lei, il collega ha festeggiato il primo posto con un piccolo pugno di vittoria.
Chris Pratt all’ultimo posto e i ricordi di Passengers
I baci della classifica vengono da film molto diversi tra loro. Con Hutcherson l’attrice si è baciata in Hunger Games: La ragazza di fuoco, mentre con Hemsworth in Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1. Con Bradley Cooper ha girato Il lato positivo e Una folle passione, mentre con Chalamet ha recitato in Don’t Look Up.
Pratt, invece, è stato il suo compagno di viaggio nello spazio in Passengers, nel 2016. Quel film, per lei, non è un bel ricordo. Anni fa ha raccontato che girare le scene romantiche con un uomo sposato, come era allora il collega, la metteva molto a disagio, e che per affrontarle si era ubriacata. In un’intervista al New York Times del 2022 aveva ammesso di essersi pentita di aver accettato il ruolo, e aveva detto che avrebbe fatto meglio ad ascoltare la sua amica Adele, che le aveva sconsigliato di farlo.
Il ritorno in Hunger Games con Josh Hutcherson
Lawrence e Hutcherson erano in tv per promuovere Hunger Games - L’alba sulla mietitura, il nuovo prequel della saga diretto da Francis Lawrence e tratto dal romanzo di Suzanne Collins. Il film racconta la giovinezza di Haymitch Abernathy, interpretato da Joseph Zada, durante i cinquantesimi Hunger Games. I due attori tornano a vestire i panni di Katniss Everdeen e Peeta Mellark. In Italia è nelle sale dal 19 novembre con Notorious Pictures. Nella stessa intervista l’attrice ha anche scoperto in diretta che l’arco e le frecce usati nella saga, che conservava come ricordo, erano stati rubati.
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Il 19 novembre esce nelle sale italiane (il 20 negli Usa) la sesta pellicola del franchise adattato dai romanzi di Suzanne Collins. Dopo aver raccontato la giovinezza di Coriolanus Snow, ora ci si concentra sul giovane Haymitch Abernathy. Ecco cosa è successo in ciascun film della tetralogia originale e nei due prequel