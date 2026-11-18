Dalla preparazione per il terzo film di "Dune" alle considerazioni maturate negli ultimi anni sulla fama e la riservatezza. L'attore è pronto a una nuova fase della sua carriera e a nuovi progetti Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Timothée Chalamet ha avuto l'ennesima stagione intensa della sua carriera e adesso, alla vigilia dell'uscita dell'ultimo, atteso, capitolo di Dune, fa il punto sulla sua carriera sulle pagine di Vanity Fair che gli ha dedicato la copertina dell'Holiday Issue e un servizio fotografico in Islanda particolarmente suggestivo.

Le pose di Aidan Zamiri spogliano la star del glamour di Hollywood ma provano, se ancora ce ne fosse bisogno, il carisma del trentenne, in abiti sportivi, a contatto con la bellezza della natura selvaggia.

Si pensa già a quello che verrà dopo Dune, alle nuove opportunità.

Riservatezza, fama e carriera L'intervista esclusiva concessa a Vanity Fair è stata gestita da Chalamet con precisione chirurgica.

L'attore, che ha vissuto tutta la sua giovinezza sotto i riflettori e che ben conosce le logiche dei media da cui è seguito quasi ossessivamente da oltre un decennio, ha deciso di adottare una maggiore riservatezza, specie da quando la sua relazione con Kylie Jenner ha attirato ancora di più l'attenzione sulla sua vita privata.

"Vorrei non dover parlare troppo", dice, nell'intervista a Mark Guiducci, direttore editoriale della testata, una chiacchierata di novanta minuti in cui Chalamet è stato molto chiaro che non gli interessa discutere di niente che non riguardi il suo lavoro.

"Il mio lavoro sono le mie ossa e i miei muscoli. Ho poco interesse a mettere più di me là fuori”, ha detto Chalamet, che ha fatto riferimento a personaggi come Frank Ocean (artista di cui si è sempre dichiarato grande fan), pronto a presentarsi in pubblico per promuovere il suo lavoro ma del quale si sa in generale pochissimo, cosa che ha aiutato certamente la sua carriera. Vedi anche Dune - Parte 3, lacrime e battaglie nel trailer finale del film

I progetti dopo Dune Chalamet sarà presto in giro per il mondo a promuovere Dune - Parte Tre e il film di Villeneuve ha per lui la priorità.

Nell'intervista si è soffermato a parlare della preparazione al personaggio di Paul Atreides, che interpreta dal 2021 sul grande schermo, in questo nuovo capitolo profondamente cambiato, dentro e fuori.

Per calarsi nei panni dell'imperatore despota, accecato dal potere, ha studiato le personalità dei leader mondiali riconoscendo la profondità del lavoro di Herbert nel costruire per il pubblico un eroe venerato dalle folle che viene travolto da se stesso. "Un ammonimento contro culti di personalità e figure di carisma”, dice l'attore.

Con Dune si chiude una lunga fase della carriera di Chalamet nella quale ha lavorato anche ad altri progetti importanti che gli hanno fatto sfiorare l'Oscar per ben due stagioni consecutive.

Adesso, però, è ora di guardare avanti. Nel corso dell'intervista anticipa che sta lavorando a un progetto "con un regista fenomenale" ma questa è l'unica rivelazione sul futuro. Nessun altro dettaglio, per adesso e quando ne potrà parlare si capirà perché tanto mistero.

Che si tratti di Luca Guadagnino e di un ipotetico seguito di Chiamami col tuo nome? Difficile crederlo perché l'autore italiano viene menzionato esplicitamente in un altro momento dell'intervista. Chalamet tornerebbe a lavorare con lui "senza pensarci un secondo" ma per adesso nulla ci fa pensare che ci sia qualcosa in ballo. Vedi anche Dune - Parte Tre, nuovi poster del film e la prima canzone di Chalamet