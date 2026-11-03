Per Hunger Games – L’alba sulla mietitura Francis Lawrence torna dietro la macchina da presa dopo aver diretto altri capitoli cinematografici della saga. Il film adatta il romanzo L’alba sulla mietitura di Suzanne Collins, pubblicato nell’ambito dell’universo narrativo di Hunger Games.

La sceneggiatura è firmata da Michael Lesslie e Michael Arndt. La produzione coinvolge Nina Jacobson e Brad Simpson, mentre Suzanne Collins figura tra i produttori esecutivi insieme a Jim Miller, Tim Palen e Mika Saito. Tra le società coinvolte nel progetto ci sono Color Force, Good Universe e Lionsgate Films.

Le riprese sono iniziate nell’estate del 2025 in Spagna, con alcune location nelle località di Somiedo e Teverga, e si sono concluse a Berlino il 28 novembre dello stesso anno.

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