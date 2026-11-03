Introduzione
Ventiquattro anni prima della rivolta guidata da Katniss Everdeen, un altro ragazzo di Panem è costretto ad affrontare la brutalità degli Hunger Games. È Haymitch Abernathy, futuro mentore della protagonista della saga, al centro di Hunger Games – L’alba sulla mietitura, il nuovo film diretto da Francis Lawrence e tratto dall’omonimo romanzo di Suzanne Collins. Il lungometraggio, sesto capitolo cinematografico del franchise, ricostruisce uno degli eventi più importanti della storia di Panem: la cinquantesima edizione dei giochi, ricordata come la seconda Edizione della Memoria.
Il film, intitolato in originale The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, arriva nelle sale italiane il 19 novembre 2026, distribuito da Notorious Pictures. Nel cast figurano Joseph Zada, chiamato a interpretare il giovane Haymitch, insieme a Elle Fanning, Ralph Fiennes, Glenn Close, Kieran Culkin, Jesse Plemons e Maya Hawke.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film, dal cast alla trama. Nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama di Hunger Games – L’alba sulla mietitura
La storia del film Hunger Games – L’alba sulla mietitura si svolge in un periodo precedente agli eventi del primo Hunger Games, quando il sistema imposto da Capitol City continua a esercitare il proprio controllo sui distretti di Panem attraverso una competizione mortale. Ogni anno, ragazze e ragazzi vengono selezionati per partecipare agli Hunger Games, costretti a combattere fino alla morte sotto gli occhi del pubblico.
Questa volta, però, le regole sono ancora più crudeli. In occasione della cinquantesima edizione, che ricorre ogni venticinque anni come Edizione della Memoria, ciascun distretto deve consegnare il doppio dei tributi previsti normalmente. È in questo scenario che viene scelto il giovane Haymitch Abernathy, destinato a entrare nell’arena e a confrontarsi con una competizione senza precedenti.
Il film racconta così una fase decisiva della vita del personaggio, mostrando il mondo che lo ha formato prima che diventasse il mentore disilluso di Katniss Everdeen e Peeta Mellark. Il ritorno a Panem permette inoltre di approfondire il funzionamento del regime e le conseguenze della sua violenza sui giovani costretti a partecipare ai giochi.
Il cast: Joseph Zada è il giovane Haymitch
A interpretare Haymitch Abernathy nel film Hunger Games – L’alba sulla mietitura è Joseph Zada, mentre Whitney Peak veste i panni di Lenore Dove e Mckenna Grace quelli di Maysilee Donner. Jesse Plemons interpreta Plutarch Heavensbee, personaggio destinato ad assumere un ruolo importante negli sviluppi successivi della saga.
Il cast comprende inoltre Elle Fanning nel ruolo di Effie Trinket, Kieran Culkin in quello di Caesar Flickerman e Ralph Fiennes nei panni del presidente Coriolanus Snow. Glenn Close interpreta Drusilla Sickle, mentre Kelvin Harrison Jr. è Beetee Latier e Maya Hawke veste i panni di Wiress.
Completano il gruppo degli interpreti Lili Taylor nel ruolo di Mags Flanagan, Ben Wang in quello di Wyatt Callow, Molly McCann come Louella McCoy, Billy Porter nei panni di Magno Stift, Iris Apatow nel ruolo di Proserpina Trinket e Kara Tointon in quello di Willamae Abernathy.
La presenza di personaggi già conosciuti dagli spettatori e di nuove figure contribuisce a collegare il prequel ai capitoli precedenti, ampliando la ricostruzione della società di Panem e della sua storia.
La regia di Francis Lawrence e il legame con Suzanne Collins
Per Hunger Games – L’alba sulla mietitura Francis Lawrence torna dietro la macchina da presa dopo aver diretto altri capitoli cinematografici della saga. Il film adatta il romanzo L’alba sulla mietitura di Suzanne Collins, pubblicato nell’ambito dell’universo narrativo di Hunger Games.
La sceneggiatura è firmata da Michael Lesslie e Michael Arndt. La produzione coinvolge Nina Jacobson e Brad Simpson, mentre Suzanne Collins figura tra i produttori esecutivi insieme a Jim Miller, Tim Palen e Mika Saito. Tra le società coinvolte nel progetto ci sono Color Force, Good Universe e Lionsgate Films.
Le riprese sono iniziate nell’estate del 2025 in Spagna, con alcune location nelle località di Somiedo e Teverga, e si sono concluse a Berlino il 28 novembre dello stesso anno.
Il trailer e l’uscita al cinema
Il primo teaser trailer ufficiale di Hunger Games – L’alba sulla mietitura è stato pubblicato il 20 novembre 2025, seguito dal trailer principale il 13 aprile 2026. La campagna promozionale ha riportato l’attenzione sull’universo distopico creato da Suzanne Collins, esplorandone una fase cronologica ancora precedente alla storia di Katniss.
Hunger Games – L’alba sulla mietitura è stato presentato in anteprima a Londra il 28 ottobre 2026. L’uscita italiana è fissata per il 19 novembre, mentre negli Stati Uniti il film arriverà nelle sale il giorno successivo, anche nei formati IMAX e 4DX.
Con una durata indicata di 158 minuti, il nuovo capitolo riporta sul grande schermo le dinamiche di potere, la lotta per la sopravvivenza e il controllo politico che caratterizzano la saga, questa volta attraverso il passato di uno dei suoi personaggi più importanti.
Il trailer e l’uscita al cinema
Il primo teaser trailer ufficiale è stato pubblicato il 20 novembre 2025, seguito dal trailer principale il 13 aprile 2026. La campagna promozionale ha riportato l’attenzione sull’universo distopico creato da Suzanne Collins, esplorandone una fase cronologica ancora precedente alla storia di Katniss.
Hunger Games – L’alba sulla mietitura è stato presentato in anteprima a Londra il 28 ottobre 2026. L’uscita italiana è fissata per il 19 novembre, mentre negli Stati Uniti il film arriverà nelle sale il giorno successivo, anche nei formati IMAX e 4DX.
Con una durata indicata di 158 minuti, il nuovo capitolo riporta sul grande schermo le dinamiche di potere, la lotta per la sopravvivenza e il controllo politico che caratterizzano la saga, questa volta attraverso il passato di uno dei suoi personaggi più importanti.