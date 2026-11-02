Film Natale, su TV8 programmazione Appuntamento con l'amore Christmas

Il Natale è già di casa su TV8. La speciale programmazione natalizia parte, infatti, oggo, lunedì 2 novembre alle ore 14.30 con APPUNTAMENTO CON L’AMORE CHRISTMAS , ciclo di film che vede al centro della trama gli amori nati sotto l’albero di Natale, con un doppio appuntamento, dal lunedì al venerdì alle ore 14.30 e alle 16.15 .

una commedia romantica

Ad aprire il ciclo di film è “Ricordati di te”. Diretto da Kevin Fair e tratto dal romanzo A Gift to Remember di Melissa Hill, Ricordati di Te racconta la storia di Darcy (Ali Liebert), una giovane donna che ha trasformato il suo amore per i libri in un lavoro, trovando impiego in una piccola libreria di Manhattan. La sua quotidianità cambia quando, mentre pedala verso il negozio, investe accidentalmente un uomo e il suo cane. La vittima dell'incidente è Aidan (Peter Porte), un ragazzo affascinante ed elegante che, in seguito all'impatto, perde conoscenza e finisce in coma.

Preoccupata per quanto accaduto, Darcy decide di occuparsi del cane di Aidan durante la sua degenza in ospedale. Frequentando la casa dell'uomo e scoprendo qualcosa in più sulla sua vita, comincia a immaginare che possa essere proprio lui il compagno ideale che ha sempre desiderato. Ma tra aspettative romantiche e realtà il confine può rivelarsi meno semplice di quanto sembri.

Il Natale su TV8 sarà ancora più ricco a dicembre con una programmazione dedicata già dalla mattina e per tutto il giorno, e con appuntamenti speciali in prima serata.