Film Natale, su TV8 programmazione Appuntamento con l'amore Christmas

Film di Natale, su TV8 parte la programmazione di Appuntamento con l'amore ChristmasSpettacolo
Ad aprire il ciclo di film è “Ricordati di te”, di Kevin Fair: un affascinante sconosciuto sviluppa un'amnesia dopo che un bibliofilo si schianta contro di lui sulla sua bicicletta
Il Natale è già di casa su TV8. La speciale programmazione natalizia parte, infatti, oggo, lunedì 2 novembre alle ore 14.30 con APPUNTAMENTO CON L’AMORE CHRISTMAS, ciclo di film che vede al centro della trama gli amori nati sotto l’albero di Natale, con un doppio appuntamento, dal lunedì al venerdì alle ore 14.30 e alle 16.15.
una commedia romantica
Ad aprire il ciclo di film è “Ricordati di te”. Diretto da Kevin Fair e tratto dal romanzo A Gift to Remember di Melissa Hill, Ricordati di Te racconta la storia di Darcy (Ali Liebert), una giovane donna che ha trasformato il suo amore per i libri in un lavoro, trovando impiego in una piccola libreria di Manhattan. La sua quotidianità cambia quando, mentre pedala verso il negozio, investe accidentalmente un uomo e il suo cane. La vittima dell'incidente è Aidan (Peter Porte), un ragazzo affascinante ed elegante che, in seguito all'impatto, perde conoscenza e finisce in coma.
Preoccupata per quanto accaduto, Darcy decide di occuparsi del cane di Aidan durante la sua degenza in ospedale. Frequentando la casa dell'uomo e scoprendo qualcosa in più sulla sua vita, comincia a immaginare che possa essere proprio lui il compagno ideale che ha sempre desiderato. Ma tra aspettative romantiche e realtà il confine può rivelarsi meno semplice di quanto sembri.
Il Natale su TV8 sarà ancora più ricco a dicembre con una programmazione dedicata già dalla mattina e per tutto il giorno, e con appuntamenti speciali in prima serata.
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Un mese ricco di nuove proposte, tra cui spiccano le pellicole Original realizzate per la tv e prime visioni di titoli provenienti dalle sale e dai maggiori festival internazionali. In elenco, molte commedie sentimentali, black comedy e i primi film natalizi, da guardare in famiglia ed entrare nell'atmosfera delle feste. Poi: film d'azione, sci-fi, thriller e adattamenti da celebri bestseller A cura di Vittoria Romagnuolo