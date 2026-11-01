Heidi Klum travestita da mano mozzata per festa di Halloween. FOTO

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Negli ultimi anni anche il marito Tom Kaulitz è diventato parte integrante di questo spettacolo, accompagnandola in alcune delle sue trasformazioni più riuscite. Insieme hanno interpretato Fiona e Shrek nel 2018 e, nel 2024, E.T. e il suo compagno umano. Una complicità che ha trasformato Halloween in un appuntamento di coppia, fatto di fantasia, autoironia e costumi sempre più spettacolari.