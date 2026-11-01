Heidi Klum travestita da mano mozzata per festa di Halloween. FOTO

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Heidi Klum travestita da mano mozzata per la festa di Halloween. FOTO

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©Getty

Da oltre venticinque anni Heidi Klum trasforma Halloween in uno spettacolo di creatività, ironia e sorprendenti metamorfosi. Ogni 31 ottobre la modella riesce a lasciare tutti a bocca aperta con travestimenti sempre più elaborati, frutto di mesi di preparazione e del lavoro di artisti specializzati. Quest'anno si è presentata alla festa di New York nei panni di un'enorme mano mozzata, ricreata con impressionante attenzione ai dettagli anatomici. Ecco i dettagli della sua ultima, sorprendente creazione

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