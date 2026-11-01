Heidi Klum travestita da mano mozzata per festa di Halloween. FOTO

Heidi Klum travestita da mano mozzata per la festa di Halloween. FOTO
Da oltre venticinque anni Heidi Klum trasforma Halloween in uno spettacolo di creatività, ironia e sorprendenti metamorfosi. Ogni 31 ottobre la modella riesce a lasciare tutti a bocca aperta con travestimenti sempre più elaborati, frutto di mesi di preparazione e del lavoro di artisti specializzati. Quest'anno si è presentata alla festa di New York nei panni di un'enorme mano mozzata, ricreata con impressionante attenzione ai dettagli anatomici. Ecco i dettagli della sua ultima, sorprendente creazione