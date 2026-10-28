Matrimonio a Prima Vista Italia, stasera lo speciale sulle coppie ancora insiemeSpettacolo
Real Time dedica la prima serata alle storieche, nate dall’esperimento sociale, hanno superato la prova del tempo: quattro coppie di diverse edizioni tornano davanti alle telecamere per raccontare come è cambiata la loro vita, tra figli, nuove promesse e progetti per il futuro
Dopo la chiusura dell’ultima stagione, Matrimonio a Prima Vista Italia torna protagonista.
Mercoledì 28 ottobre, alle 21:30 Real Time trasmette Matrimonio a prima vista – L’amore continua, appuntamento che chi è abbonato a discovery+ può già vedere in anteprima in streaming.
La scelta di tornare in onda con un nuovo capitolo arriva sull’onda dei buoni risultati: la puntata conclusiva della stagione appena terminata aveva raccolto il 4,3% di share. Lo speciale, realizzato da Banijay Italia per Skydance, cambia prospettiva rispetto al format abituale. Niente nozze al buio né scelte finali da attendere con il fiato sospeso: l’obiettivo è mostrare cosa accade quando le riprese finiscono e il rapporto deve reggersi da solo, nella quotidianità.
Le quattro coppie protagoniste
Il racconto ruota intorno a quattro matrimoni che, a distanza di anni, resistono ancora. I primi sono Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, tra le coppie più amate dal pubblico. All’inizio Martina aveva mostrato più di un dubbio, ma alla fine i due hanno scelto di restare sposati e in seguito hanno rinnovato le promesse; nel 2023 è arrivata la loro prima figlia, Aurora. Ci sono poi Sergio Capozzi e Jessica Gregorio, che stanno insieme da cinque anni e aspettano il primo bambino: nello speciale ripercorreranno le difficoltà dei primi tempi, mantenendo però il riserbo sul nome scelto per il piccolo. Irene Pignieri e Matteo Riva hanno invece celebrato una seconda cerimonia in Costiera Amalfitana e nel frattempo hanno accolto in casa due cani. Completano il quadro Roberta Murano e Luca Merlo, la coppia più recente del gruppo, che ha deciso di proseguire dopo l’intesa nata durante il programma e ha adottato un bassotto. Per ognuno il percorso è stato diverso: c’è chi parla di colpo di fulmine, chi di un lungo lavoro su se stessi e chi di ostacoli superati fianco a fianco fino a costruire una famiglia.
Videomessaggi e aggiornamenti dalle altre edizioni
Le quattro coppie non saranno le uniche protagoniste della serata. Diversi volti delle stagioni passate interverranno infatti con dei videomessaggi, per aggiornare il pubblico sulla propria vita sentimentale e condividere aneddoti finora rimasti inediti. Tra le novità più attese c’è quella di Asia Marchesi e Anthony Giavarini, che sono diventati genitori da poco: il loro bambino si chiama Orlando. L’idea alla base della puntata è raccontare la varietà di strade che possono nascere da un incontro combinato dagli esperti, e mostrare come un legame cominciato davanti all’altare con uno sconosciuto possa trasformarsi nel corso del tempo. Un tema che, negli anni, ha sempre diviso gli spettatori tra scettici e romantici convinti. Il bilancio complessivo del programma, del resto, è fatto più di separazioni che di lieto fine, e proprio per questo le storie arrivate fino a oggi assumono un valore particolare. Per chi le ha seguite fin dal primo “sì”, lo speciale è l’occasione per ritrovarle e scoprire a che punto sono arrivate.