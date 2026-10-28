Dopo la chiusura dell’ultima stagione, Matrimonio a Prima Vista Italia torna protagonista.

Mercoledì 28 ottobre, alle 21:30 Real Time trasmette Matrimonio a prima vista – L’amore continua, appuntamento che chi è abbonato a discovery+ può già vedere in anteprima in streaming.

La scelta di tornare in onda con un nuovo capitolo arriva sull’onda dei buoni risultati: la puntata conclusiva della stagione appena terminata aveva raccolto il 4,3% di share. Lo speciale, realizzato da Banijay Italia per Skydance, cambia prospettiva rispetto al format abituale. Niente nozze al buio né scelte finali da attendere con il fiato sospeso: l’obiettivo è mostrare cosa accade quando le riprese finiscono e il rapporto deve reggersi da solo, nella quotidianità.

Le quattro coppie protagoniste

Il racconto ruota intorno a quattro matrimoni che, a distanza di anni, resistono ancora. I primi sono Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, tra le coppie più amate dal pubblico. All’inizio Martina aveva mostrato più di un dubbio, ma alla fine i due hanno scelto di restare sposati e in seguito hanno rinnovato le promesse; nel 2023 è arrivata la loro prima figlia, Aurora. Ci sono poi Sergio Capozzi e Jessica Gregorio, che stanno insieme da cinque anni e aspettano il primo bambino: nello speciale ripercorreranno le difficoltà dei primi tempi, mantenendo però il riserbo sul nome scelto per il piccolo. Irene Pignieri e Matteo Riva hanno invece celebrato una seconda cerimonia in Costiera Amalfitana e nel frattempo hanno accolto in casa due cani. Completano il quadro Roberta Murano e Luca Merlo, la coppia più recente del gruppo, che ha deciso di proseguire dopo l’intesa nata durante il programma e ha adottato un bassotto. Per ognuno il percorso è stato diverso: c’è chi parla di colpo di fulmine, chi di un lungo lavoro su se stessi e chi di ostacoli superati fianco a fianco fino a costruire una famiglia.