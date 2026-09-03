Matrimonio A Prima Vista Italia 2026, tutto sulla nuova stagione

Proseguiamo con Giulia, questa la biografia: “Ha iniziato a lavorare in giovane età per conquistare la propria indipendenza economica e oggi è molto legata alla sua professione, tanto da considerare i colleghi una vera e propria seconda famiglia. Non ha mai conosciuto il padre biologico. Con le sorelle ha costruito un rapporto profondissimo e le considera quasi come delle figlie. Solare, espansiva e instancabile, pratica pole dance, è sempre alla ricerca di nuovi stimoli e difficilmente riesce a stare ferma”.