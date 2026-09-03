Matrimonio A Prima Vista Italia 2026, tutto sulla nuova stagione

Matrimonio A Prima Vista Italia 2026, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagioneSpettacolo
Introduzione
Gli esperti Andrea Favaretto, Giulia Davanzante e Nada Loffredi hanno formato le tre coppie di questa nuova edizione del programma televisivo Matrimonio A Prima Vista Italia: Ivan e Giulia, Fabrizio e Sonia, Fabio e Adele
Quello che devi sapere
Matrimonio A Prima Vista Italia, la nuova edizione
Sei single, accompagnati da tre esperti, prendono parte al programma televisivo con l’obiettivo di trovare il vero amore. I partecipanti scopriranno la vita di coppia affrontando emozioni, confidenze e viaggi. Questi i protagonisti:
- Ivan, 39 anni, vive a Torino
- Fabrizio, 43 anni, vive a Piacenza
- Fabio, 38 anni, vive a Polla
- Sonia, 38 anni, vive a Torino
- Giulia, 32 anni, vive a Torino
- Adele, 39 anni, vive a Salerno
I protagonisti: Ivan
Ivan è tra i protagonisti di questa nuova edizione della trasmissione televisiva. Stando a quanto pubblicato dal sito di Real Time, questa la sua descrizione: “Figlio unico, ha un legame molto forte con i genitori, che considera un esempio di equilibrio e stabilità, il modello di coppia a cui vorrebbe ispirarsi. Ha anche una profonda dimensione spirituale: da anni fa parte di un ordine cavalleresco di tradizione cristiana, un impegno che vive con discrezione e convinzione. Il suo sogno più grande è costruire una famiglia tutta sua, con una compagna con cui condividere un percorso di vita e, un giorno, avere dei figli”.
I protagonisti: Fabrizio
Tra i protagonisti della nuova edizione di Matrimonio A Prima Vista Italia, troviamo Fabrizio. Ecco la sua descrizione: "In amore cerca una donna che desideri condividere la sua quotidianità e inserirsi con naturalezza nella sua dimensione familiare, accogliendo non solo lui, ma anche sua figlia. Si sente pronto a costruire un nuovo progetto di vita e non esclude il desiderio di diventare padre per la seconda volta. Nonostante le responsabilità, conserva uno spirito giocoso: ama ridere, scherzare e lasciarsi coinvolgere da esperienze nuove".
I protagonisti: Fabio
Oltre a Ivan e Fabrizio, il programma vede protagonista anche Fabio. Questa la sua biografia: “È un grande lavoratore ed è soddisfatto del percorso che ha costruito, avendo trasformato la professione dei suoi sogni nella sua realtà quotidiana. Vive nella villetta di famiglia, occupando l'appartamento al piano inferiore rispetto a quello dei genitori. Insieme alla sorella si prende cura della madre, rimasta invalida in seguito a un ictus avvenuto dieci anni fa. Dal punto di vista sentimentale ha vissuto una sola relazione importante, durata sette anni”.
I protagonisti: Sonia
Per quanto riguarda le ragazze single, il primo nome è quello di Sonia. Ecco la descrizione pubblicata dal sito di Real Time: “Si considera una donna realizzata perché è riuscita a fare della sua più grande passione il proprio lavoro. Alle spalle ha un matrimonio durato oltre dieci anni, conclusosi con un divorzio dopo aver scoperto il tradimento dell'ex marito con quella che era la sua testimone di nozze. Oggi cerca un uomo dinamico, sicuro di sé e capace di trasmetterle serenità”.
I protagonisti: Giulia
Proseguiamo con Giulia, questa la biografia: “Ha iniziato a lavorare in giovane età per conquistare la propria indipendenza economica e oggi è molto legata alla sua professione, tanto da considerare i colleghi una vera e propria seconda famiglia. Non ha mai conosciuto il padre biologico. Con le sorelle ha costruito un rapporto profondissimo e le considera quasi come delle figlie. Solare, espansiva e instancabile, pratica pole dance, è sempre alla ricerca di nuovi stimoli e difficilmente riesce a stare ferma”.
I protagonisti: Adele
Oltre a Giulia e Sonia, il programma vede presente anche Adele. Ecco la sua scheda: “Ha sempre avuto un rapporto complesso con la madre, mentre con il padre ha condiviso un legame profondo e speciale. La sua scomparsa, avvenuta un anno fa, ha rappresentato per lei un dolore enorme. Nel tempo libero ama viaggiare, allenarsi, ballare latino-americano e trascorrere del tempo con gli amici. Oggi desidera incontrare un uomo maturo e affidabile, capace di ascoltarla e farla sentire una priorità. Cristiana praticante, crede profondamente nei valori del matrimonio e della famiglia, che rappresentano il suo più grande progetto di vita”.
Gli esperti: Andrea Favaretto
Dopo aver valutato i profili di numerosi single, i tre esperti hanno deciso chi far sposare. Classe 1973, Andrea Favaretto è tra i più celebri esperti di comunicazione in Italia. Life coach specializzato in programmazione neurolinguistica, Favaretto ha contribuito alla formazione delle coppie.
Gli esperti: Giulia Davanzante
Giulia Davanzante, psicologa, ha raccontato: “Sono una psicologa clinica, amante dell’esplorazione e la mia mission è facilitare e supportare tutte le persone che desiderano conoscersi meglio e liberarsi da quelle catene invisibili che appiattiscono la loro prospettiva”.
Gli esperti: Nada Loffredi
Nata a Roma, Nada Loffredi, sessuologa, ha conseguito con lode la laurea presso l’Università La Sapienza di Roma. Loffredi è docente universitaria di Psicologia Generale e dello Sviluppo.