Matrimonio a prima vista e poi... com'è finita l'edizione 2026

Tutte e tre le coppie si erano separate alla scelta finale. Mesi dopo, la sorpresa: Linda e Federico, sposati con altri partner durante l'esperimento, si sono fidanzati

Si è concluso l'esperimento di Matrimonio a Prima Vista 2026, con sei single selezionati dagli esperti Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante che hanno formato tre coppie di novelli sposi. L'edizione da poco conclusa si è rivelata tra le più complesse e turbolente della storia del programma: nessuna coppia, alla fine dei 40 giorni, è rimasta sposata. Ma c'è stato un colpo di scena.

Le scelte finali: tre separazioni

Alla decisione finale del 18 febbraio, tutte e tre le coppie hanno scelto di separarsi e restituire le fedi.

Linda e Andrea T. hanno vissuto uno dei percorsi più difficili. Linda ha scoperto che durante il viaggio di nozze Andrea aveva chiamato un'amica per dirle che non la trovava attraente fisicamente perché "troppo in carne". La decisione finale è stata inevitabile, con Linda che ha dichiarato: "Voglio un uomo che mi faccia sentire desiderata e da cui avere qualche certezza".

Marina e Federico hanno avuto un percorso altalenante. Nonostante avessero ritrovato l'armonia negli ultimi giorni, Federico ha sentito mancare la componente affettiva e fisica necessaria, mentre Marina si è detta bloccata. Anche loro hanno scelto di separarsi.

Irene e Andrea D. sono stati l'unica coppia a lasciare uno spiraglio aperto. Dopo un inizio disastroso con Irene che aveva persino bloccato Andrea sui social, i due hanno ritrovato sintonia grazie alla perseveranza di lui e all'aiuto degli esperti. Tuttavia, hanno scelto di restituire le fedi dichiarando: "Noi oggi non siamo marito e moglie, siamo due persone che si stanno conoscendo".