Matrimonio a prima vista e poi... com'è finita l'edizione 2026

Tutte e tre le coppie si erano separate alla scelta finale. Mesi dopo, la sorpresa: Linda e Federico, sposati con altri partner durante l'esperimento, si sono fidanzati
Si è concluso l'esperimento di Matrimonio a Prima Vista 2026, con sei single selezionati dagli esperti Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante che hanno formato tre coppie di novelli sposi. L'edizione da poco conclusa si è rivelata tra le più complesse e turbolente della storia del programma: nessuna coppia, alla fine dei 40 giorni, è rimasta sposata. Ma c'è stato un colpo di scena.
Le scelte finali: tre separazioni
Alla decisione finale del 18 febbraio, tutte e tre le coppie hanno scelto di separarsi e restituire le fedi.
Linda e Andrea T. hanno vissuto uno dei percorsi più difficili. Linda ha scoperto che durante il viaggio di nozze Andrea aveva chiamato un'amica per dirle che non la trovava attraente fisicamente perché "troppo in carne". La decisione finale è stata inevitabile, con Linda che ha dichiarato: "Voglio un uomo che mi faccia sentire desiderata e da cui avere qualche certezza".
Marina e Federico hanno avuto un percorso altalenante. Nonostante avessero ritrovato l'armonia negli ultimi giorni, Federico ha sentito mancare la componente affettiva e fisica necessaria, mentre Marina si è detta bloccata. Anche loro hanno scelto di separarsi.
Irene e Andrea D. sono stati l'unica coppia a lasciare uno spiraglio aperto. Dopo un inizio disastroso con Irene che aveva persino bloccato Andrea sui social, i due hanno ritrovato sintonia grazie alla perseveranza di lui e all'aiuto degli esperti. Tuttavia, hanno scelto di restituire le fedi dichiarando: "Noi oggi non siamo marito e moglie, siamo due persone che si stanno conoscendo".
Lo speciale "E poi": il colpo di scena
Lo speciale Matrimonio a prima vista... E poi ha rivelato cosa è successo alle coppie nei mesi successivi alla fine dell'esperimento. Ed è qui, che è arrivata la sorpresa.
Linda e Federico - che durante l'esperimento erano sposati con altri partner - hanno iniziato a sentirsi dopo la puntata della scelta finale e si sono incontrati grazie alla complicità di Andrea (l'ex marito di Irene) che aveva organizzato una rimpatriata estiva. Federico ha confessato davanti alle telecamere: "Ho trovato in Linda una persona che mi accetta nei modi di fare, nel supportarmi, nel suo capirmi. È lei veramente la mia persona". Linda ha spiegato che le frequentazioni sono aumentate e "Federico pian pianino è entrato nella mia vita, spontaneamente". Il momento più emozionante è arrivato quando Federico ha concluso la puntata con una romantica lettera a Linda e una promessa di matrimonio (del resto, la reunion ha mostrato come, durante la preparazione del risotto, tra i due ci fosse già una complicità speciale che allora nessuno aveva colto).
E gli altri? Anche Irene e Andrea hanno continuato a frequentarsi dopo l'esperimento, con la ragazza che ha spiegato che "la reunion è stata la scintilla che li ha portati prima ad un'amicizia e poi a qualcosa di più". Marina invece si è fidanzata dopo il programma. A favorire l'incontro sono stati un trasloco e un nuovo lavoro.