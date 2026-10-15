Russell Brand a processo per stupro a Londra

L'attore britannico è accusato di tre presunti stupri, tre presunte violenze sessuali e un presunto atto osceno su persona non consenziente nei confronti di sei donne. I presunti fatti sarebbero avvenuti dal 1999 al 2009 in luoghi diversi. Brand, attualmente in libertà su cauzione, si è dichiarato non colpevole di tutti i reati Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

“Spietato, calcolatore e manipolatore, un seduttore con un appetito sessuale indiscriminato, vorace e infantile nel pretendere che ogni suo desiderio venisse soddisfatto”. Il 14 ottobre 2026, alla Southwark Crown Court di Londra, la procuratrice Riel Karmy-Jones KC ha definito così l’attore britannico Russell Brand, 51 anni, accusato di tre presunti stupri, tre presunte violenze sessuali e un presunto atto osceno su persona non consenziente nei confronti di sei donne (protette dall’anonimato a vita) che, come ha spiegato l’arringa introduttiva, “non si conoscevano, non si sono mai incontrate” e “si sono fatte avanti in modo indipendente l’una dall’altra”. I presunti fatti sarebbero avvenuti nell’arco di 10 anni, dal 1999 al 2009, in luoghi diversi, che comprenderebbero una camera di hotel, il bagno di un bar, alcuni ambienti di lavoro e l’abitazione dello stesso Brand. La giuria, selezionata il 13 ottobre 2026, è composta da otto uomini e quattro donne. Il comico, che attualmente si trova in libertà su cauzione e che all’apertura del processo dove è imputato si è presentato mano nella mano con la moglie Laura Gallacher, si è dichiarato “non colpevole” di tutti i reati. “Mi sento benedetto”, ha commentato prima di entrare in tribunale in abito nero, camicia gessata, cravatta bianca e occhiali da sole. “Ovviamente sono preoccupato, ma fiducioso che questo processo porti a buoni esiti per tutti: è questa la mia preghiera”. Come ha poi riferito la BBC, in aula Brand è rimasto seduto impassibile al proprio posto per tutta la durata del dibattimento, strofinando quello che sembrava un sasso tra le mani. Il processo dovrebbe durare circa sei settimane.

L'ACCUSA “Alcune delle donne coinvolte hanno protestato e detto di no, altre non hanno avuto l’opportunità di protestare né di reagire alle sue avances, ma questo non ha fatto alcuna differenza per l’imputato. Indipendentemente da chi fossero e da cosa dicessero o facessero, Russell Brand non si è lasciato scoraggiare”, ha detto la procuratrice Riel Karmy-Jones KC. “Il suo desiderio, un desiderio fortissimo, di qualche forma di contatto sessuale era indiscriminato e vorace. Sapeva essere gentile quando voleva – indubbiamente divertente, affascinante, simpatico anche quando pretendeva qualcosa in cambio, ma poi diventava esigente, pretenzioso, un dongiovanni con un enorme appetito sessuale, infantile nell'aspettativa che ogni suo desiderio venisse soddisfatto”. In sostanza, “era spietato, calcolatore e manipolatore, e l'accusa sostiene che fosse un predatore sessuale”. L’attore avrebbe confidato a un ex amico, Mark Pinheiro, di voler andare a letto con 5000 donne nella sua vita e di avere delle strategie per raggiungere tale obiettivo. “Tutto quello che devi fare è dire loro ciò che hanno bisogno di sentirsi dire”, gli avrebbe spiegato. Inoltre, secondo l’accusa, dopo una presunta aggressione Brand sarebbe apparso “indifferente”. Come riporta BBC News, la procuratrice ha dichiarato che “a volte se ne andava subito dopo l'incidente, a volte inventando una scusa per allontanarsi o a volte semplicemente continuava come se nulla fosse accaduto”. Approfondimento Russell Brand incriminato per stupro e molestie

LA PRIMA PRESUNTA VITTIMA La prima presunta vittima avrebbe incontrato per la prima volta Russell Brand nel 1999, quando lei aveva circa 20 anni, alla conferenza del Partito Laburista a Bornemouth. La donna avrebbe pensato che l’attore fosse gay. Più tardi, nella sua camera d’albergo, lei sarebbe andata in bagno, e intanto l’avrebbe invitato a prepararsi una tazza di tè. Una volta uscita, l’avrebbe però trovato “parzialmente svestito”, mentre saltellava “come uno struzzo”. L’accusa ha sostenuto che, poi, Brand l’avrebbe aggredita. La presunta vittima avrebbe quindi “perso i sensi, consapevole di non poter fare nulla, mentre lui le abbassava i pantaloni e la biancheria intima, la penetrava nella vagina con il pene, violentandola”. All’epoca, la donna non avrebbe denunciato i presunti fatti a causa della “notorietà” dell’attore, cosa della quale “ora si pente amaramente”. Dopo l’interrogatorio, Brand non avrebbe ricordato né il suo nome, né il presunto accaduto, ma avrebbe comunque insistito sul fatto di non aver mai commesso “attività non consensuali”. Approfondimento Il caso di violenza alla Cornell University: tutti sono "Jane Doe"?