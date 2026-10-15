Céline Dion in concerto a Parigi, l'abito Chanel ispirato a quello degli Oscar del 1997Spettacolo
La cantante canadese rende omaggio a uno dei suoi look più memorabili con un abito haute couture firmato Chanel, ispirato a quello indossato agli Academy Awards del 1997. La nuova creazione, realizzata negli atelier parigini della maison, richiede oltre 1.380 ore di lavorazione ed è completata da una collana con 1.080 diamanti
Céline Dion sceglie la moda per celebrare il proprio ritorno alla musica, trasformando uno dei momenti più iconici della sua carriera in una nuova dichiarazione di stile.
La cantante canadese, tornata a esibirsi a Parigi dopo anni segnati dalla sindrome della persona rigida, ha concluso la sua ultima settimana di concerti con un abito haute couture realizzato su misura da Chanel (che potete guardare nel dettaglio nel video che trovate in basso, in fondo a questo articolo).
Una creazione che guarda direttamente al passato e, in particolare, agli Academy Awards del 1997, quando l'artista si presentò sul red carpet con un abito argentato destinato a rimanere nella memoria della moda.
Il nuovo vestito riprende le suggestioni di quel modello, reinterpretandole attraverso il linguaggio contemporaneo della maison. Non si tratta soltanto di un omaggio a un abito storico, ma di un dialogo tra epoche diverse, nel quale l'archivio Chanel diventa il punto di partenza per una creazione pensata per il palcoscenico.
Dopo aver sfoggiato diversi look firmati da grandi nomi della moda durante le sue apparizioni parigine, da Dior a Givenchy, Céline Dion ha scelto dunque di affidarsi alla maison francese per un finale all'insegna della memoria e dello spettacolo. I concerti riprenderanno a maggio 2027.
L’abito degli Oscar del 1997 torna in una nuova versione
Per comprendere il significato di questa scelta bisogna tornare alla cerimonia degli Oscar del 1997. In quell'occasione, Céline Dion indossò un abito Chanel argentato, caratterizzato da una profonda scollatura, abbinato a una collana a forma di cometa. Il modello apparteneva alla collezione haute couture primavera 1997 ed era stato disegnato da Karl Lagerfeld, all'epoca alla guida creativa della maison.
Quella serata fu importante anche per la carriera musicale della cantante, che entrò nella storia degli Academy Awards diventando la prima artista a esibirsi due volte durante la stessa cerimonia. Dion interpretò Because You Loved Me e I Finally Found Someone, canzone associata a Barbra Streisand. A distanza di quasi trent'anni, quel look torna a vivere attraverso una nuova creazione, che conserva l'estetica luminosa dell'originale senza limitarsi a riprodurlo fedelmente.
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Matthieu Blazy reinterpreta l’archivio Chanel
A firmare la nuova versione è Matthieu Blazy, attuale direttore creativo di Chanel, che ha rielaborato la silhouette originale introducendo una scollatura a cuore e una struttura più definita. L'obiettivo è preservare il carattere spettacolare del vestito del 1997, aggiornandone le proporzioni e la costruzione.
Il capo è realizzato in mussola ricamata e presenta un bustier sagomato, imbottito e steccato. La scollatura è impreziosita da dettagli in rafia, mentre la superficie dell'abito è decorata con strass di cristallo, perline di vetro e piccoli elementi ornamentali. Un lavoro di alta artigianalità che conferma il ruolo degli atelier nella realizzazione delle creazioni couture, dove la ricerca estetica si accompagna a una lunga lavorazione manuale.
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Oltre 1.380 ore di lavorazione e migliaia di elementi decorativi
Il dato che racconta meglio la complessità del progetto è il tempo necessario per realizzarlo. Secondo le informazioni diffuse da Chanel, l'abito ha richiesto oltre 1.380 ore di lavoro ed è stato confezionato a mano negli atelier della maison al numero 31 di rue Cambon, a Parigi.
La decorazione comprende circa 6.000 elementi gioiello e 5.000 perline. Numeri che restituiscono la dimensione di un processo artigianale articolato, nel quale ogni dettaglio contribuisce all'effetto scintillante del vestito. La lavorazione non riguarda soltanto la superficie decorativa, ma anche la costruzione del bustier e la definizione della silhouette, elementi fondamentali per garantire al capo una resa scenica adeguata.
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La collana Comète con 1.080 diamanti
A completare l'abito è una nuova collana Comète, creata come omaggio al gioiello indossato da Dion agli Oscar del 1997. Il modello attuale è realizzato in platino e oro bianco a 18 carati ed è impreziosito da 1.080 diamanti, per un peso complessivo superiore a 67 carati.
Il gioiello richiama uno dei motivi più rappresentativi della collezione Bijoux de Diamants, presentata da Gabrielle Chanel nel 1932 e unica collezione di alta gioielleria ideata dalla fondatrice della maison. La cometa, elemento centrale del disegno, stabilisce così un collegamento diretto tra la storia di Chanel e il guardaroba della cantante.
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Un abito che unisce memoria e contemporaneità
La scelta di Céline Dion dimostra come un look del passato possa essere ripensato senza perdere la propria identità. L'abito degli Oscar del 1997 appartiene a una stagione precisa della moda e della carriera dell'artista, ma la nuova versione ne recupera gli elementi più riconoscibili attraverso una costruzione aggiornata e una lavorazione estremamente elaborata.
Il risultato è un incontro tra archivio e contemporaneità, nel quale l'alta moda diventa uno strumento per raccontare una storia personale. Per Chanel, l'operazione valorizza il patrimonio creativo della maison; per Dion, rappresenta un modo per riaffermare la propria immagine pubblica attraverso un riferimento a uno dei momenti più significativi della sua carriera.
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