Dopo aver sfoggiato diversi look firmati da grandi nomi della moda durante le sue apparizioni parigine, da Dior a Givenchy, Céline Dion ha scelto dunque di affidarsi alla maison francese per un finale all'insegna della memoria e dello spettacolo. I concerti riprenderanno a maggio 2027.

Quella serata fu importante anche per la carriera musicale della cantante, che entrò nella storia degli Academy Awards diventando la prima artista a esibirsi due volte durante la stessa cerimonia. Dion interpretò Because You Loved Me e I Finally Found Someone, canzone associata a Barbra Streisand. A distanza di quasi trent'anni, quel look torna a vivere attraverso una nuova creazione, che conserva l'estetica luminosa dell'originale senza limitarsi a riprodurlo fedelmente.

Matthieu Blazy reinterpreta l’archivio Chanel

A firmare la nuova versione è Matthieu Blazy, attuale direttore creativo di Chanel, che ha rielaborato la silhouette originale introducendo una scollatura a cuore e una struttura più definita. L'obiettivo è preservare il carattere spettacolare del vestito del 1997, aggiornandone le proporzioni e la costruzione.

Il capo è realizzato in mussola ricamata e presenta un bustier sagomato, imbottito e steccato. La scollatura è impreziosita da dettagli in rafia, mentre la superficie dell'abito è decorata con strass di cristallo, perline di vetro e piccoli elementi ornamentali. Un lavoro di alta artigianalità che conferma il ruolo degli atelier nella realizzazione delle creazioni couture, dove la ricerca estetica si accompagna a una lunga lavorazione manuale.