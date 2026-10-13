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10 anni dalla scomparsa di Dario Fo, le opere più famose e la vita privata. FOTO

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©Getty

Scomparso a Milano il 13 ottobre 2016, all'età di 90 anni, il celebre drammaturgo, attore, regista, scrittore, autore, cantautore, paroliere, illustratore, pittore, scenografo, attivista e comico italiano ha lasciato un'eredità artistica internazionale e un modello di teatro capace di unire risata, critica sociale e riflessione politica. Ripercorriamo la vita e le opere di Fo nel decennale dalla sua morte. 

A cura di Camilla Sernagiotto

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