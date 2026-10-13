Scomparso a Milano il 13 ottobre 2016, all'età di 90 anni, il celebre drammaturgo, attore, regista, scrittore, autore, cantautore, paroliere, illustratore, pittore, scenografo, attivista e comico italiano ha lasciato un'eredità artistica internazionale e un modello di teatro capace di unire risata, critica sociale e riflessione politica. Ripercorriamo la vita e le opere di Fo nel decennale dalla sua morte.

A cura di Camilla Sernagiotto