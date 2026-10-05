Michelle Hunziker su Giulio Berruti: "Mi sento protetta"

Non si tratta, ha spiegato, di una sensazione occasionale, ma di qualcosa che Berruti le dimostra con costanza: "Me lo fa sentire tutti i giorni, per me è importante". Per la showgirl svizzera, infatti, la sensazione di essere al sicuro rappresenta uno degli aspetti fondamentali di un rapporto di coppia. Lo spunto per parlarne è arrivato da uno scatto insieme che lei stessa aveva pubblicato per festeggiare il compleanno dell'attore.

Nel salotto del talk show pomeridiano di Canale 5, Michelle Hunziker ha dedicato gran parte dell'intervista alla sua sfera sentimentale. Al centro del racconto c'è il compagno, di 42 anni (7 anni in meno di lei). Le parole scelte per descriverlo sono state affettuose e molto dirette: Hunziker si è detta serena e appagata, " protetta da quell'omone lì di quasi due metri che mi tiene ben stretta ".

La paura di "rovinare" la felicità

Accanto all'entusiasmo, però, è emersa anche una certa cautela. Hunziker ha ammesso di essere restia a mostrare troppo la relazione, spiegando di essere "talmente terrorizzata di condividere questa felicità". Il timore, ha chiarito, è che qualcosa proveniente dall'esterno possa intaccare l'armonia della coppia, e per questo preferisce vivere la sua storia lontano dai riflettori. Un atteggiamento che la conduttrice attribuisce alle esperienze passate, che le hanno insegnato a custodire con attenzione ciò che la rende serena.

La scelta di stare insieme, nel suo racconto, nasce dalla maturità di entrambi. Lei e Berruti, ha spiegato, stanno attraversando un periodo della vita in cui hanno le idee chiare su ciò che desiderano. "Forse è anche per questo che ci siamo scelti", ha aggiunto. Dopo una fase da single e qualche frequentazione di breve durata, l'incontro con l'attore romano ha dunque segnato una svolta nella sua vita privata.

Il ricordo di Eros e il ritorno a Zelig

Durante l'intervista non è mancato uno sguardo al passato. Hunziker ha ripercorso un episodio legato al matrimonio con Eros Ramazzotti, quando il cantante si ingelosiva per i gesti scherzosi di Claudio Bisio sul palco di Zelig. Un ricordo raccontato con ironia, che arriva proprio alla vigilia di un ritorno importante: la conduttrice tornerà infatti in tv martedì alla guida dello storico programma comico.