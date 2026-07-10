Michelle Hunziker e Giulio Berruti in vacanza alle Eolie

Dopo il matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti e di Goffredo Cerza in Sicilia, Michelle Hunziker si è spostata in vacanza alle isole Eolie con il compagno Giulio Berruti . A bordo della loro imbarcazione, la showgirl svizzera, 49 anni, e l’attore romano, 41 anni, hanno anche soccorso l’amica Nunzia De Girolamo, conduttrice del programma televisivo Ciao maschio, che ha subito un doloroso infortunio al piede mentre si godeva il sole e il mare. La coppia ha quindi preso in mano la situazione e, con adeguate medicazioni, ha curato la vittima dell’incidente. “Quanti di voi vorrebbero una contusione per avere questi dottori?”, ha poi scherzato De Girolamo in una Story Instagram. Sulla barca era presente anche Jonathan Kashanian, che ha trasformato il ponte in un palcoscenico improvvisato grazie a canti e balli eseguiti in compagnia di Hunziker. Risolta la questione, il gruppo si è infine goduto una cena esclusiva nel verde di Panarea.

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti è nata alla fine del 2025 tra Roma e le Terme di Saturnia. Da allora, la coppia ha trascorso tempo insieme anche sulle rive del lago di Como, nei souk di Marrakech (sempre insieme all’amica Nunzia De Girolamo e al marito di lei, Francesco Boccia) e al mare. Per cinque anni l’attore, che è anche laureato in Odontoiatria, è stato legato alla deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi. Dopo il divorzio da Tommaso Trussardi, padre delle figlie Sole, 12 anni, e Celeste, 11 anni, la showgirl aveva invece frequentato prima l’osteopata Alessandro Carollo e poi l’imprenditore Nino Tronchetti Provera.

LE NOZZE DI AURORA RAMAZZOTTI E GOFFREDO CERZA

Giulio Berruti è stato inoltre una presenza discreta alle nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che il 3 luglio hanno pronunciato il “sì” nel matrimonio civile celebrato all’interno dell’antico monastero dei benedettini sede del Comune di Militello in Val di Catania, il paese di Pippo Baudo. Il 4 luglio, poi, la coppia si è scambiata le promesse e fedi al Castello Xirumi di Serravalle di Lentini, in provincia di Catania. La location da fiaba, un’antica residenza del Cinquecento appartenuta ai Baroni Grimaldi di Serravalle e circondata da limoni e aranceti nel giardino arabo, ha ospitato gli invitati, prima fra tutti Sara Daniele, figlia del cantautore Pino Daniele e migliore amica della sposa. Orgogliosi, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono stati al fianco della sposa e del nipotino Cesare, 3 anni. “Sei nata da un grande amore. Sei stata voluta, cercata e desiderata. E come nelle favole moderne sei stata concepita durante un videoclip musicale...Questo avrebbe già dovuto farci capire che la tua vita non sarebbe stata esattamente convenzionale”, ha detto Hunziker nel discorso pronunciato durante la cerimonia. “Quando sei arrivata hai trasformato la nostra vita. Mamma e papà pensavano di doverti insegnare tutto. In realtà sei stata tu a insegnarci tutto. Ci hai regalato la scuola più intensa della nostra esistenza: quella dell’amore. Ormai diciamolo di strada insieme ne abbiamo fatta tanta, tutti. Ne abbiamo passate tante e tu soprattutto ne hai viste tante. Perché non deve essere stato sempre semplicissimo avere due genitori come noi. Anzi diciamolo sinceramente. A volte eri tu la persona più adulta. Eppure, eccoti qui: brilli, sei bellissima...”. Anche papà Eros Ramazzotti ha omaggiato commosso ha gli sposi e ha definito la loro unione un “miracolo” di amore in un’epoca spesso caratterizzata da superficialità.