La sorpresa ha coinvolto migliaia di spettatori, trasformando il concerto finale negli stadi italiani in un’occasione dal forte significato personale per la famiglia Ramazzotti. Tanta spontaneità ha accompagnato il duetto tra padre e figlia, culminato con una battuta pronunciata da lei davanti al pubblico: “Mannaggia a te”

La tappa conclusiva della parte estiva di Una storia importante World Tour di Eros Ramazzotti negli stadi italiani ha regalato al pubblico dell’Allianz Stadium di Torino un momento destinato a rimanere tra i ricordi più intensi dell’intera tournée. Nel corso della serata, infatti, il cantante ha deciso di rompere il programma previsto, regalando ai presenti un’apparizione inattesa della figlia Aurora Ramazzotti. Padre e figlia hanno condiviso il palco interpretando insieme L’Aurora, in un’esibizione (di cui potete guardare un breve estratto nel video in fondo a questo articolo) che ha unito il valore simbolico del brano all’emozione del momento. La sorpresa ha coinvolto migliaia di spettatori, trasformando il concerto finale negli stadi italiani in un’occasione dal forte significato personale per la famiglia Ramazzotti. A rendere ancora più speciale la serata è stato il clima di spontaneità che ha accompagnato il duetto, culminato con una battuta pronunciata dalla stessa Aurora Ramazzotti davanti al pubblico: “Mannaggia a te”.

Il regalo di Eros Ramazzotti ai fan torinesi Nella serata di sabato 27 giugno 2026, Eros Ramazzotti ha salutato il pubblico italiano con l’ultima data della tournée estiva negli stadi. Il concerto all’Allianz Stadium ha rappresentato non solo la conclusione delle sette date italiane di Una storia importante World Tour, ma anche l’ultimo appuntamento della prima stagione di eventi musicali ospitati nello stadio della Juventus. Da sempre tifoso della squadra bianconera, Eros Ramazzotti ha scelto proprio Torino per offrire ai suoi sostenitori un momento fuori programma. L’artista ha inserito in scaletta L’Aurora, il brano pubblicato nel 1996 all’interno dell’album Dove c’è musica, scritto in un periodo in cui la figlia Aurora Ramazzotti non era ancora nata. Approfondimento Eros Ramazzotti concerto allo stadio Olimpico, una notte di emozioni

Il duetto tra padre e figlia A rendere ancora più significativo il brano è stata la presenza sul palco di Aurora Ramazzotti, che ha affiancato il padre nell’interpretazione della canzone. L’esibizione ha dato vita a un momento particolarmente emozionante, condiviso non solo dai due protagonisti ma anche dal pubblico presente allo stadio. Durante il duetto, Aurora Ramazzotti ha scherzato con Eros Ramazzotti pronunciando la frase: “Mannaggia a te”. Un episodio spontaneo che ha contribuito a rendere ancora più autentica un’esibizione già carica di valore affettivo. Aurora Ramazzotti, inoltre, è prossima ai fiori d'arancio: si sposerà il 4 luglio 2026 con Goffredo Cerza. Approfondimento Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza presto sposi, tutti i dettagli

Il messaggio ai fan e lo stop per l’operazione alle corde vocali La conclusione della tournée negli stadi coincide anche con una pausa obbligata per Eros Ramazzotti. Prima del concerto torinese, l’artista aveva condiviso un messaggio sui social rivolto ai propri sostenitori, esprimendo gratitudine per l’affetto ricevuto nel corso delle sette date italiane. “Stasera sarò a Torino per l’ultima data di questo tour degli stadi”, aveva dichiarato Eros Ramazzotti. “Volevo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con tanto affetto e amore nei mie confronti in tutte queste 7 date. Mi avete emozionato tanto”. Successivamente, il cantante ha annunciato che dovrà sottoporsi a un nuovo intervento alle corde vocali previsto per la metà di luglio, spiegando: “Ora mi riposo un po’ prima dell’operazione che dovrò rifare alle corde vocali a metà luglio. Purtroppo oggi ho avuto questa notizia ma non mollo, voi siete la mia forza”. Approfondimento Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano: le foto della proposta