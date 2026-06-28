Eros Ramazzotti si opererà alle corde vocali: "Ora mi riposo"

Eros Ramazzotti si opererà alle corde vocali e annuncia sui social: "Ora mi riposo"Musica
Dopo l'ultima tappa del tour negli stadi, il cantante ha condiviso con i fan un aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Per sottoporsi a un nuovo intervento si prenderà un periodo di riposo
Dopo aver salutato il pubblico con l'ultima data del suo tour negli stadi, Eros Ramazzotti ha annunciato uno stop forzato per motivi di salute. Il cantante dovrà infatti sottoporsi, a metà luglio, a un nuovo intervento alle corde vocali. La notizia è stata condivisa sui social alla vigilia del concerto conclusivo all'Allianz Stadium di Torino, tappa finale dell'Una storia importante World Tour. Attraverso una storia su Instagram, l'artista ha ringraziato i fan per l'affetto ricevuto durante il tour e ha spiegato che nelle prossime settimane si prenderà un periodo di riposo in vista dell'operazione. "Purtroppo oggi ho avuto questa notizia, ma non mollo. A metà luglio dovrò rifare l'operazione alle corde vocali. Grazie per l'affetto, ora mi riposo", ha scritto.
il secondo intervento
Per Ramazzotti si tratta della seconda operazione alle corde vocali. Già nel 2019 il cantante era stato costretto a interrompere l'attività live per circa due mesi a causa di un ispessimento delle corde vocali, circostanza che aveva portato anche alla cancellazione delle date americane del Vita ce n'è World Tour. Non è stato reso noto chi eseguirà l'intervento previsto per luglio: in occasione della precedente operazione, Ramazzotti si era affidato al professor Markus Hess di Amburgo, specialista di fama internazionale nella cura dei disturbi della voce, che l'artista aveva poi ringraziato pubblicamente.
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