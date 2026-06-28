Eros Ramazzotti si opererà alle corde vocali: "Ora mi riposo"

Dopo aver salutato il pubblico con l'ultima data del suo tour negli stadi, Eros Ramazzotti ha annunciato uno stop forzato per motivi di salute. Il cantante dovrà infatti sottoporsi, a metà luglio, a un nuovo intervento alle corde vocali. La notizia è stata condivisa sui social alla vigilia del concerto conclusivo all'Allianz Stadium di Torino, tappa finale dell'Una storia importante World Tour. Attraverso una storia su Instagram, l'artista ha ringraziato i fan per l'affetto ricevuto durante il tour e ha spiegato che nelle prossime settimane si prenderà un periodo di riposo in vista dell'operazione. "Purtroppo oggi ho avuto questa notizia, ma non mollo. A metà luglio dovrò rifare l'operazione alle corde vocali. Grazie per l'affetto, ora mi riposo", ha scritto.