“Mi chiamo Eros, vengo da Cinecittà, Ormai non ho più 20 anni, ma la musica mi piace tanto e penso che voglio morire sul palcoscenico, perché la musica è la mia vita", ha detto il cantautore romano, simbolo della musica italiana degli anni '80 e '90. Fa parte di quella generazione di cantanti che hanno fatto la storia e che oggi sono amati sia dai genitori che dai figli.

Il concerto ha proposto un viaggio musicale attraverso la carriera di Eros Ramazzotti, alternando grandi classici e brani più recenti.

Da Adesso tu a Fuoco nel fuoco, passando per Cose della vita e Se bastasse una canzone, ogni esecuzione è stata accolta da un'ovazione. I fan hanno cantato ogni parola senza mai fermarsi. La scaletta è stata costruita con equilibrio, regalando momenti energici e altri più intimi. Le sonorità moderne si sono fuse con gli arrangiamenti storici che hanno reso celebri questi brani nel mondo.