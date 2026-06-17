Eros Ramazzotti in concerto allo stadio Olimpico, una notte di emozioni e grandi successiMusica ©IPA/Fotogramma
Introduzione
Una grande festa della musica italiana ha preso vita sotto il cielo estivo della Capitale. Con Una Storia Importante World Tour, il cantautore romano è tornato con uno show coinvolgente, tra grandi classici, scenografie spettacolari e un legame speciale con i fan che lo seguono da generazioni. Un simbolo della musica italiana degli anni '80 e '90, Eros fa parte di quella generazione di cantanti che hanno fatto la storia e che oggi sono amati sia dai genitori che dai figli
Quello che devi sapere
"Roma sarà sempre casa mia"
Lo Stadio Olimpico di Roma si è trasformato in una gigantesca arena di emozioni per il ritorno di Eros Ramazzotti, protagonista di una delle tappe più attese di Una Storia Importante World Tour.
In 42mila hanno accolto il cantante romano con un lunghissimo applauso già prima dell'inizio dello spettacolo. Intere famiglie, giovani e fan storici uniti dalla stessa passione. Le luci hanno illuminato il palco mentre le prime note hanno dato il via a una serata intensa e coinvolgente con il pubblico che ha accompagnato ogni brano con cori incessanti.
Roma ha dimostrato ancora una volta il forte legame con uno dei suoi artisti più amati. L'emozione era palpabile fin dai primi minuti dello show.
Quarant'anni di successi
“Mi chiamo Eros, vengo da Cinecittà, Ormai non ho più 20 anni, ma la musica mi piace tanto e penso che voglio morire sul palcoscenico, perché la musica è la mia vita", ha detto il cantautore romano, simbolo della musica italiana degli anni '80 e '90. Fa parte di quella generazione di cantanti che hanno fatto la storia e che oggi sono amati sia dai genitori che dai figli.
Il concerto ha proposto un viaggio musicale attraverso la carriera di Eros Ramazzotti, alternando grandi classici e brani più recenti.
Da Adesso tu a Fuoco nel fuoco, passando per Cose della vita e Se bastasse una canzone, ogni esecuzione è stata accolta da un'ovazione. I fan hanno cantato ogni parola senza mai fermarsi. La scaletta è stata costruita con equilibrio, regalando momenti energici e altri più intimi. Le sonorità moderne si sono fuse con gli arrangiamenti storici che hanno reso celebri questi brani nel mondo.
Luci, immagini, emozioni
Tra un brano e l'altro Eros Ramazzotti ha più volte dialogato con i presenti, ricordando la sua città e gli inizi della sua carriera. Le sue parole hanno suscitato applausi e momenti di commozione.
L'artista ha ringraziato il pubblico romano per l'affetto dimostrato negli anni e per il sostegno ricevuto durante tutta la sua carriera internazionale. Il legame con Roma è emerso con forza in ogni intervento.
I fan hanno risposto con cori dedicati al cantante, creando un'atmosfera calorosa e spontanea. Lo stadio si è trasformato in un unico grande coro che ha accompagnato l'intero concerto con entusiasmo contagioso.
Maxi schermi, effetti luminosi e giochi di luce sincronizzati hanno accompagnato ogni canzone creando un'esperienza immersiva.
Le immagini proiettate hanno raccontato momenti di vita, paesaggi e ricordi, amplificando il significato dei testi. L'impianto audio ha garantito una qualità eccellente anche nei punti più lontani dello stadio. La tecnologia è stata utilizzata senza mai oscurare il protagonista assoluto della serata: la musica.
I grandi classici senza tempo
Grande protagonista della serata è stata anche la band che accompagna Eros Ramazzotti nel tour mondiale. Musicisti di altissimo livello hanno dato vita a un sound potente ma raffinato. Le chitarre hanno regalato momenti di grande energia mentre tastiere e archi hanno impreziosito le ballate più celebri.
I momenti più intensi sono arrivati con i brani che hanno segnato la storia della musica italiana degli ultimi decenni.
Un'emozione per sempre, Musica è e Fuoco nel fuoco hanno acceso i ricordi di diverse generazioni. Migliaia di telefoni hanno illuminato lo stadio creando un suggestivo effetto scenico. Molti spettatori si sono lasciati andare alle lacrime durante le interpretazioni più romantiche.
Nel corso della serata "il ragazzo nato ai bordi di periferia" ha riportato sul palco alcuni dei duetti più iconici della sua carriera, affiancato dalle storiche coriste che lo accompagnano nel tour. Zoe Ranno ha interpretato I Belong to You, brano inciso originariamente con Anastacia, Monica Hill ha dato voce a Più che puoi, celebre collaborazione con Cher, mentre Sara Deop ha duettato con il cantautore sulle note de La luce buona delle stelle, resa famosa nel 1987 insieme a Patsy Kensit.
L'omaggio a Pino Daniele e Bob Marley
Durante il concerto, l'omaggio a due autentiche leggende della musica internazionale.
Le note di E sona mo', uno dei brani simbolo di Pino Daniele e titolo del celebre album live pubblicato nel 1993, hanno emozionato il pubblico dell'Olimpico in un tributo intenso e sentito, culminato con uno sguardo verso il cielo e una dedica: "Ciao Pino, abbiamo bisogno di te!".
Dopo, accompagnato da chitarra e batteria, Eros ha proposto una suggestiva versione di No Woman, No Cry di Bob Marley, regalando un altro omaggio a un pilastro della musica mondiale.
Un finale da standing ovation
Il concerto romano di Una Storia Importante World Tour si è confermato uno degli appuntamenti musicali più significativi della stagione estiva. Ramazzotti ha saputo unire nostalgia, energia e modernità in uno spettacolo completo e coinvolgente. La risposta del pubblico ha dimostrato quanto il suo repertorio continui a parlare a generazioni diverse. Roma gli ha restituito tutto l'affetto accumulato in una carriera lunga e ricca di successi.
La voce di Eros, ancora riconoscibile e intensa, ha trasmesso autenticità e passione. Il pubblico ha partecipato con trasporto a ogni canzone. Dopo oltre due ore di musica, il finale dello spettacolo è stato accolto da una lunga standing ovation. Eros è tornato sul palco ringraziando con evidente emozione. Molti spettatori sono rimasti al proprio posto anche dopo la conclusione del concerto, quasi a voler prolungare la magia della serata. Un finale degno di uno degli artisti italiani più amati nel mondo.
La scaletta
Queste le canzoni eseguite al concerto di martedì 16 giugno allo stadio Olimpico di Roma:
1. Taxi Story
2. Quanto amore sei
3. Un cuore con le ali
4. Un’emozione per sempre
5. I belong to you
6. Stella gemella
7. Adesso tu
8. Una storia importante
9. Cantico
10. Più che puoi
11. Dove c’è musica
12. La luce buona delle stelle
15. Se bastasse
16. Musica è
17. Un’altra te
18. Terra promessa
19. Fuoco nel fuoco
20. Cose della vita
21. Un attimo di pace
22. Più bella cosa