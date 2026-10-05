Il 2 ottobre 2026, alla Paris Fashion Week , Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno disertato la sfilata della collezione Primavera-Estate 2027 della mamma di lui, Victoria Beckham . Il primogenito dell’ex Spice Girl e di David Beckham , 27 anni, e la moglie, 31 anni, hanno infatti presenziato al front row di diverse sfilate nella capitale francese, ma durante lo show di Victoria si sono diretti verso un ristorante. L’assenza del figlio della stilista è stata particolarmente evidente, dal momento che alla sfilata ha invece partecipato il resto della famiglia: il marito David Beckham, gli altri tre figli Romeo, 24 anni, Cruz, 21 anni e Harper, 15 anni, e le fidanzate del secondogenito e del terzogenito, rispettivamente Kim Turnbull e Jackie Apostel. Secondo le indiscrezioni, nei giorni trascorsi a Parigi Brooklyn e i familiari non avrebbero avuto però alcun contatto. In ogni caso, dopo la sfilata, David Beckham ha pubblicato sui social alcuni scatti insieme alla moglie, alla quale ha espresso la propria ammirazione per il lavoro come designer. “Ci sentiamo davvero fortunati a poter prendere parte a questa splendida serata, in un luogo che amiamo così tanto. Bravissima, non potremmo essere più orgogliosi”, ha scritto. Nello stesso messaggio, l’ex calciatore ha esaltato anche l’eleganza, la passione e la capacità di trasmettere emozioni attraverso i suoi abiti. Nelle immagini compariva anche la famiglia quasi al completo, senza però il primogenito Brooklyn. Anche Jackie Apostel si è complimentata con Victoria per la collezione e per l’abito scelto durante la serata, che ha definito “il vestito dei sogni”. Ha aggiunto: “Ti ammiriamo sempre immensamente”.

I MOTIVI DELLA ROTTURA

I rapporti tra Brooklyn Beckham e la sua famiglia si sono deteriorati dopo il matrimonio del ragazzo con Nicola Peltz. Nel gennaio 2026 il primogenito di Victoria e David Beckham aveva accusato i genitori di aver tentato di rovinare la sua relazione con la moglie. Secondo lui, la madre avrebbe cercato di sabotare in vari modi le nozze, celebrate nel 2022, in particolare annullando all’ultimo momento la creazione dell’abito da sposa per la consorte e “rubando” il loro primo ballo della cerimonia, perché avrebbe danzato con il figlio in modo “inappropriato”. Brooklyn aveva poi aggiunto che il padre David si sarebbe rifiutato di incontrare lui e la moglie a Londra in occasione del suo 50º compleanno, “a meno che non si trattasse della sua grande festa”. Infine, il ragazzo aveva sottolineato di essere stato controllato per tutta la vita da persone ossessionate dall’immagine pubblica. “Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sono sotto il controllo di nessuno; sto difendendo me stesso per la prima volta in vita mia”, aveva dichiarato Brooklyn, che aveva inoltre accusato la famiglia di aver diffuso “innumerevoli falsità sui media”, sostenendo che la verità sarebbe comunque emersa. Alcuni invitati, tuttavia, avevano contestato il racconto. Infatti, se da un lato il dj Fat Tony aveva confermato le affermazioni di Brooklyn sul “ballo imbarazzante” con la madre, dall’altro, invece, il cantante Marc Anthony aveva dichiarato che la narrazione degli eventi “non corrispondeva affatto alla verità”. Una fonte aveva poi rivelato alla rivista People che “David e Victoria hanno chiesto ripetutamente a Brooklyn e a Nicola di incontrarsi e di parlare per andare avanti”. La fonte aveva aggiunto che “David ama i suoi figli. Sono tutto per lui”. Al contrario, un’altra fonte vicina a Brooklyn e a Nicola avrebbe invece negato che ciò corrispondesse al vero. I successivi messaggi pubblici di David e Victoria in occasione del 27º compleanno del figlio avrebbero inoltre alimentato ulteriormente la tensione all'interno della famiglia. Secondo i media britannici, infatti Brooklyn sarebbe rimasto particolarmente contrariato dai post dei genitori, che avrebbe giudicato un gesto di facciata. Infine, i loro messaggi avrebbero anche violato un presunto accordo in base al quale Victoria e David avrebbero dovuto comunicare con lui solo attraverso i rispettivi avvocati.