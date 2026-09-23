Dolly Parton, scoppia la faida sull'eredità della cantante

La faida sull'enorme patrimonio lasciato dalla regina del country è esplosa pubblicamente quando lo storico manager della cantante ha accusato di minacce e estorsione Bryan Seaver, il nipote ed ex responsabile della sicurezza della zia

Volano i fogli di carta bollata sull' eredità di Dolly Parton: la faida sull'enorme patrimonio lasciato dalla regina del country è esplosa pubblicamente quando lo storico manager della cantante ha accusato di minacce e estorsione Bryan Seaver, il nipote ed ex responsabile della sicurezza della zia. Le accuse contro Seaver sono contenute in una richiesta di ordine restrittivo depositata in tribunale. I documenti aprono uno spiraglio sulla battaglia in corso per il controllo dell'impero economico e dell'entertainment costruito dalla Parton, che include il parco divertimenti Dollywood, il Songteller Hotel e il museo Life of Many Colors, la cui apertura è prevista questo mese.

Nel video in testa a questo articolo: "Dolly Parton ha accettato l'Americana Award in video postumo"