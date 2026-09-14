La prima puntata, andata in onda lunedì 7 settembre, ha visto protagoniste quattro coppie: Sabrina e Giovanni, Sara e Gabriele, Bernadette e Diamante, Francesca e Danilo. Alla conduzione Filippo Bisciglia
Filippo Bisciglia sarà alla guida del secondo e ultimo appuntamento dello speciale dedicato al docu-reality Temptation Island. Dopo aver raccontato il percorso di quattro coppie, il conduttore accoglierà Alessandra e Rosario, Soraya e Cristian, Iris e Andrea.
le anticipazioni di Temptation Island e poi… e poi…
Lunedì 14 settembre Temptation Island e poi… e poi… proseguirà il racconto dei protagonisti dell’ultima edizione del docu-reality. A una settimana di distanza dalla prima puntata, Filippo Bisciglia guiderà i telespettatori tra le storie delle coppie formate da Alessandra e Rosario, Soraya e Cristian, Iris e Andrea. Al momento massimo riserbo sull’appuntamento, il conduttore ha dichiarato sul profilo Instagram del programma televisivo: “Un’altra imperdibile puntata che ci riserverà colpi di scena”. Le immagini del filmato hanno mostrato alcuni momenti dei prossimi confronti. Grande attesa da parte del pubblico.
La prima puntata dello speciale dedicato al programma televisivo, andata in onda nella prima serata di lunedì 7 settembre, ha visto protagoniste quattro coppie, ovvero quelle formate da Sabrina e Giovanni, Sara e Gabriele, Bernadette e Diamante, Francesca e Danilo.
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Dopo essere usciti divisi dalla trasmissione, Sabrina e Giovanni hanno confermato l’intenzione di proseguire separatamente. Nessun ritorno di fiamma per Sara e Gabriele, insieme per sette anni. Chiusura anche per Francesca e Danilo, il ragazzo ha raccontato: “A prescindere da ciò che ha fatto questo mese, se lei avesse cambiato il carattere, una possibilità me la sarei data”.
Lieto fine per Diamante e Bernadette, sempre più vicini al matrimonio. La ragazza ha dichiarato: “Siamo in fase di preparativi, quindi siamo un po’ emozionati, soprattutto io perché è una cosa che desideravo da tempo”. Diamante ha aggiunto: “Sicuramente c’è un’emozione grandissima quando poi inizi a vedere le sale e il ricevimento, inizi veramente a realizzare. C’è un po’ d’ansia perché comunque in un anno dobbiamo preparare tantissime cose, però è un’ansia bella. Ormai non vediamo l’ora, veramente”.
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Tornato sul piccolo schermo a giugno 2023, il programma è condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia. Nel corso delle varie edizioni moltissime sono le coppie che - anche grazie a tentatrici e tentatori - hanno capito di non amarsi più. Altrettante sono però le coppie che hanno resistito e che, oggi, raccontano sui social un amore felice