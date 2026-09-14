La prima puntata, andata in onda lunedì 7 settembre, ha visto protagoniste quattro coppie: Sabrina e Giovanni, Sara e Gabriele, Bernadette e Diamante, Francesca e Danilo. Alla conduzione Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia sarà alla guida del secondo e ultimo appuntamento dello speciale dedicato al docu-reality Temptation Island . Dopo aver raccontato il percorso di quattro coppie, il conduttore accoglierà Alessandra e Rosario, Soraya e Cristian, Iris e Andrea.

le anticipazioni di Temptation Island e poi… e poi…

Lunedì 14 settembre Temptation Island e poi… e poi… proseguirà il racconto dei protagonisti dell’ultima edizione del docu-reality. A una settimana di distanza dalla prima puntata, Filippo Bisciglia guiderà i telespettatori tra le storie delle coppie formate da Alessandra e Rosario, Soraya e Cristian, Iris e Andrea. Al momento massimo riserbo sull’appuntamento, il conduttore ha dichiarato sul profilo Instagram del programma televisivo: “Un’altra imperdibile puntata che ci riserverà colpi di scena”. Le immagini del filmato hanno mostrato alcuni momenti dei prossimi confronti. Grande attesa da parte del pubblico.

La prima puntata dello speciale dedicato al programma televisivo, andata in onda nella prima serata di lunedì 7 settembre, ha visto protagoniste quattro coppie, ovvero quelle formate da Sabrina e Giovanni, Sara e Gabriele, Bernadette e Diamante, Francesca e Danilo.