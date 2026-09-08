Quattro coppie protagoniste del primo appuntamento della trasmissione televisiva: Sabrina e Giovanni, Sara e Gabriele, Bernadette e Diamante, Francesca e Danilo. Alla conduzione Filippo Bisciglia

Lunedì 7 settembre Filippo Bisciglia ha condotto la prima puntata di Temptation Island e poi… e poi… con protagoniste quattro coppie: Sabrina e Giovanni, Sara e Gabriele, Bernadette e Diamante, Francesca e Danilo. Il prossimo appuntamento andrà in onda lunedì 14 settembre.

Nessun riavvicinamento tra Gabriele e Sara. Dopo un acceso confronto, i due ex fidanzati hanno confermato la decisione di non proseguire la storia d’amore durata sette anni.

I ragazzi hanno confermato la decisione di prendere strade separate. Sabrina ha dichiarato: “Oggi piango, non perché mi manchi o voglia tonare con lui, ma per i sensi di colpa perché nessuno merita di essere trattato come l’ho trattato io”.

Ad alcune settimane di distanza dalla messa in onda dell’ultima puntata dell’edizione 2026 di Temptation Island , Filippo Bisciglia ha raccontato gli sviluppi di alcune delle coppie. Il conduttore ha accolto i protagonisti per gli aggiornamenti sui loro percorsi dopo la fine della trasmissione.

Bernadette e Diamante

Diamante e Bernadette hanno parlato dei preparativi per il loro matrimonio. La redazione del programma televisivo ha regalato un viaggio di nozze alla coppia. Grande felicità per i due ragazzi.

Francesca e Danilo

Dopo quattro anni di relazione, Danilo e Francesca hanno confermato la rottura. Il ragazzo ha raccontato al conduttore: “Ora ho un po’ di rabbia perché la chiamata di ieri è stata un po’ pesante per me, ma te l’ho sempre detto: l’amore non svanisce in una giornata”. Danilo ha aggiunto: “Se lei avesse cambiato il carattere, una possibilità me la sarei data”.

Come annunciato da Filippo Bisciglia, il secondo appuntamento di Temptation Island e poi… e poi… racconterà le storie delle altre coppie. Attesa per il percorso di Soraya e Cristian, Iris e Andrea, Alessandra e Rosario. Il conduttore ha annunciato in un filmato pubblicato sul profilo Instagram della trasmissione televisiva: “Ci riserverà colpi di scena”.