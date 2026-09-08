Temptation Island 2026, cos'è successo nella puntata di lunedì 7 settembreSpettacolo
Quattro coppie protagoniste del primo appuntamento della trasmissione televisiva: Sabrina e Giovanni, Sara e Gabriele, Bernadette e Diamante, Francesca e Danilo. Alla conduzione Filippo Bisciglia
Lunedì 7 settembre Filippo Bisciglia ha condotto la prima puntata di Temptation Island e poi… e poi… con protagoniste quattro coppie: Sabrina e Giovanni, Sara e Gabriele, Bernadette e Diamante, Francesca e Danilo. Il prossimo appuntamento andrà in onda lunedì 14 settembre.
il riassunto del primo appuntamento
Ad alcune settimane di distanza dalla messa in onda dell’ultima puntata dell’edizione 2026 di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha raccontato gli sviluppi di alcune delle coppie. Il conduttore ha accolto i protagonisti per gli aggiornamenti sui loro percorsi dopo la fine della trasmissione.
Sabrina e Giovanni
I ragazzi hanno confermato la decisione di prendere strade separate. Sabrina ha dichiarato: “Oggi piango, non perché mi manchi o voglia tonare con lui, ma per i sensi di colpa perché nessuno merita di essere trattato come l’ho trattato io”.
Sara e Gabriele
Nessun riavvicinamento tra Gabriele e Sara. Dopo un acceso confronto, i due ex fidanzati hanno confermato la decisione di non proseguire la storia d’amore durata sette anni.
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Bernadette e Diamante
Diamante e Bernadette hanno parlato dei preparativi per il loro matrimonio. La redazione del programma televisivo ha regalato un viaggio di nozze alla coppia. Grande felicità per i due ragazzi.
Francesca e Danilo
Dopo quattro anni di relazione, Danilo e Francesca hanno confermato la rottura. Il ragazzo ha raccontato al conduttore: “Ora ho un po’ di rabbia perché la chiamata di ieri è stata un po’ pesante per me, ma te l’ho sempre detto: l’amore non svanisce in una giornata”. Danilo ha aggiunto: “Se lei avesse cambiato il carattere, una possibilità me la sarei data”.
Come annunciato da Filippo Bisciglia, il secondo appuntamento di Temptation Island e poi… e poi… racconterà le storie delle altre coppie. Attesa per il percorso di Soraya e Cristian, Iris e Andrea, Alessandra e Rosario. Il conduttore ha annunciato in un filmato pubblicato sul profilo Instagram della trasmissione televisiva: “Ci riserverà colpi di scena”.
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Temptation Island, quali coppie stanno ancora insieme?
Tornato sul piccolo schermo a giugno 2023, il programma è condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia. Nel corso delle varie edizioni moltissime sono le coppie che - anche grazie a tentatrici e tentatori - hanno capito di non amarsi più. Altrettante sono però le coppie che hanno resistito e che, oggi, raccontano sui social un amore felice