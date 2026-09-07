Mara Sattei ha sposato Alessandro Donadei, cosa sappiamo del matrimonio segretoSpettacolo
La cantante ha detto sì al compagno, produttore e musicista, sabato 5 settembre davanti a un ristretto gruppo di familiari e amici, senza anticipare nulla delle nozze
Nello stesso weekend in cui sono convolati a nozze i Me contre Te, Mara Sattei ha detto sì ad Alessandro Donadei con una cerimonia tenuta all'insaputa del pubblico. La cantante e il compagno, produttore e musicista, si sono sposati il 5 settembre davanti a un ristretto gruppo di familiari e amici, confermando lo stile discreto con cui hanno sempre protetto la loro storia.
Le nozze a sorpresa lontano dal clamore
Nessun annuncio sui social, nessuna anticipazione: Mara Sattei e il suo compagno hanno scelto di sposarsi nel massimo riserbo. Il matrimonio si è celebrato sabato 5 settembre e i fan ne hanno avuto notizia soltanto a evento concluso. A prendere parte alla giornata sono stati unicamente i parenti più stretti e la cerchia di amici più vicini, avvisati con anticipo così da poter esserci. Chi segue la cantante da tempo, invece, è rimasto all'oscuro fino all'ultimo: una scelta coerente con il modo in cui i due hanno gestito il loro legame, custodito al di fuori dei riflettori nonostante la crescente notorietà di lei.
Le nozze suggellano una storia d'amore lunga anni. Il produttore aveva chiesto la mano della compagna nell'aprile 2025, durante la festa organizzata per i trent'anni dell'artista: inginocchiandosi davanti a parenti e amici - tra cui il fratello di lei, il produttore Davide Mattei, noto come Thasup - le ha fatto la proposta, tra gli occhi commossi dei presenti.
Chi è Alessandro Donadei e come è nato l'amore con Mara Sattei
Classe 1990 e originario di Bari, Alessandro Donadei lavora nella musica come produttore, ingegnere del suono e direttore musicale. La sua è una carriera costruita dietro le quinte, che lo ha portato più volte a incrociare quella della moglie anche sul piano professionale. I due, del resto, si sono conosciuti proprio lavorando fianco a fianco: lui accompagnava Mara come chitarrista nel corso di una tournée, e proprio sul palco è nato il sentimento. A muovere il primo passo, come raccontato dalla stessa cantante, è stata lei. Che, a un certo punto, ha trovato il coraggio di dichiararsi. Da quel momento non si sono più separati.
Il rapporto tra i due artisti unisce vita privata e professionale. Donadei ha contribuito a diversi progetti della compagna, dal disco pubblicato nel 2024 fino alla costruzione sonora del brano portato all'ultimo Festival di Sanremo. Proprio quel pezzo, Le cose che non sai di me, raccontava in chiave autobiografica l'inizio della loro relazione, nata tra prove e concerti. Un intreccio tra sfera sentimentale e lavoro che ora trova il suo naturale compimento nel matrimonio, tappa che la cantante aveva più volte descritto come un traguardo a lungo sognato.