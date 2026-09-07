La cantante ha detto sì al compagno, produttore e musicista, sabato 5 settembre davanti a un ristretto gruppo di familiari e amici, senza anticipare nulla delle nozze

Nello stesso weekend in cui sono convolati a nozze i Me contre Te, Mara Sattei ha detto sì ad Alessandro Donadei con una cerimonia tenuta all'insaputa del pubblico. La cantante e il compagno, produttore e musicista, si sono sposati il 5 settembre davanti a un ristretto gruppo di familiari e amici, confermando lo stile discreto con cui hanno sempre protetto la loro storia.

Le nozze a sorpresa lontano dal clamore

Nessun annuncio sui social, nessuna anticipazione: Mara Sattei e il suo compagno hanno scelto di sposarsi nel massimo riserbo. Il matrimonio si è celebrato sabato 5 settembre e i fan ne hanno avuto notizia soltanto a evento concluso. A prendere parte alla giornata sono stati unicamente i parenti più stretti e la cerchia di amici più vicini, avvisati con anticipo così da poter esserci. Chi segue la cantante da tempo, invece, è rimasto all'oscuro fino all'ultimo: una scelta coerente con il modo in cui i due hanno gestito il loro legame, custodito al di fuori dei riflettori nonostante la crescente notorietà di lei.

Le nozze suggellano una storia d'amore lunga anni. Il produttore aveva chiesto la mano della compagna nell'aprile 2025, durante la festa organizzata per i trent'anni dell'artista: inginocchiandosi davanti a parenti e amici - tra cui il fratello di lei, il produttore Davide Mattei, noto come Thasup - le ha fatto la proposta, tra gli occhi commossi dei presenti.