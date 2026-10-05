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Paris Fashion Week, Valentino presenta "Antibiblioteca" Primavera/Estate 2027. La sfilata

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PH Courtesy Valentino

Abiti e libri, tutto insieme, sovrapposto e stratificato. Non è caos ma infinito, apertura massima a ogni possibilità dell'esistenza. Perché tutto è ancora da scoprire. Ogni conoscenza è ancora da acquisire. Ogni look può essere ancora indossato. O forse no. Alessandro Michele conquista Parigi ancora una volta e invita gli amici della Maison a portare un volume alla sfilata da donare a una biblioteca della città

A cura di Vittoria Romagnuolo

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