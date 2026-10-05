Abiti e libri, tutto insieme, sovrapposto e stratificato. Non è caos ma infinito, apertura massima a ogni possibilità dell'esistenza. Perché tutto è ancora da scoprire. Ogni conoscenza è ancora da acquisire. Ogni look può essere ancora indossato. O forse no. Alessandro Michele conquista Parigi ancora una volta e invita gli amici della Maison a portare un volume alla sfilata da donare a una biblioteca della città



A cura di Vittoria Romagnuolo