Paris Fashion Week, la sfilata di Miu Miu Primavera/Estate 2027

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I nodi e i lacci sono uno dei simboli di questa collezione di Miu Miu nella quale si riconoscono tratti tipici della creatività di Miuccia Prada, che aggiunge anche in questa collezione minidress dalla linea ampia fatti di tessuto stropicciato. Le tinte vivaci e giocose sono parte del DNA del marchio e non mancano anche nella Primavera/Estate 2027, una raccolta permeata da spirito leggero e richiami a un modo vintage (vedi le stampe rigate e le cromie di shorts che sembrano costumi slip maschili, oggi assolutamente senza genere).