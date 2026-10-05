Paris Fashion Week, la sfilata di Miu Miu Primavera/Estate 2027

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Paris Fashion Week, una passerella piena di star per la sfilata Miu Miu Spring/Summer 2027

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©Getty

Riscrivere il look di tutti i giorni combinando in assoluta libertà i vari capi che compongono il guardaroba. Una collezione che tiene insieme spunti diversi con nodi e lacci, che diventano simboli di una stagione colorata e vivace. In passerella un casting inclusivo che spazia da Gigi Hadid a Jamie Bell e Olivia Colman presenta nuovi pezzi cult, come le sneakers in collaborazione con New Balance

A cura di Vittoria Romagnuolo

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