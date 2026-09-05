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Me contro Te, a Milano il matrimonio-show di Luì e Sofì

Spettacolo
Instagram Me contro Te

Luigi Calagna e Sofia Scalia, coppia amatissima dai più piccoli, con milioni di follower su YouTube, hanno celebrato le nozze all'Unipol Dome, con circa seimila “ospiti” paganti. “Finalmente possiamo dirlo, siamo marito e moglie!”, hanno scritto su Instagram

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I Me contro Te si sono sposati. Luigi Calagna e Sofia Scalia, Luì e Sofì, coppia con milioni di follower sul canale YouTube, che ha all’attivo film e dischi, ha scelto una cerimonia-show all'Unipol Dome di Milano, con circa seimila “ospiti” paganti per delle vere e proprie nozze-spettacolo. I biglietti degli idoli dei più piccoli partivano da 48 euro fino a 110, o altri 250 in più per salutare la coppia. Un po' come succede con i vip pack dei concerti per conoscere i cantanti. E come ai concerti niente bomboniere ma la possibilità di acquistare i gadget. Con gli sposi anche amici, parenti, ballerine, damigelle e i protagonisti del loro mondo e di questo matrimonio-concerto. 

Un momento della cerimonia
Un momento della cerimonia - Instagram

Il post su Instagram

“Finalmente possiamo dirlo, siamo marito e moglie!”. Con questa frase, accompagnata da un video delle nozze, i neo-sposi hanno annunciato su Instagram di essere sposati. La cerimonia è avvenuta nell’arena usata per l’hockey alle recenti Olimpiadi invernali. Migliaia i bambini accompagnati da genitori e nonni. Tra i souvenir in vendita, cerchietti luminosi con velo, fascette e t-shirt. Tutti andati a ruba.

La cerimonia

Luì esordisce con una serenata dicendo: “Mi piaci perché sei rimasta uguale, siamo partiti da zero e non mi sembra vero”. Poi compare Sofì con un abito con strascico lunghissimo. È il momento del rito vero e proprio con lo scambio delle fedi e ancora tanta musica, con le canzoni della loro storia.

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