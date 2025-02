Me contro te, Sofi e Luì si sposano, l'annuncio sui social

Loro si chiamano Luigi Calagna e Sofia Scalia ma tutti li conoscono come Luì e Sofi, alias i "Me contro Te". Coppia sul lavoro, che condivide un successo nato sul web e trasferitosi al cinema con incassi record, coppia nella vita. Amatissimi dai bambini, Luì e Sofi hanno annunciato il loro matrimonio attraverso i canali social. La data fissata è settembre 2025.

L'entusiasmo dei fan

Entusiastica la rezione dei fan che da tempo aspettavano questo annuncio da parte dei loro beniamini. Dal 2020 i Me contro Te hanno portato il loro successo nelle sale cinematografiche e in televisione, realizzando quattro film e una serie. Da Me contro te - La vendetta del signor S a Me contro te - Operazione Spie, il duo di Palermo è stato capace di realizzare incassi proprio grazie all'affetto del pubblico più giovane.