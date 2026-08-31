Disavventura in Perù per Chiara Ferragni . L’imprenditrice digitale, 39 anni, che si trovava in vacanza con il compagno José Hernandez , 36 anni, ha accusato un malore a causa dell’ altitudine di 5.036 metri dopo aver completato un’escursione sul Vinicunca, la celebre Montagna Arcobaleno . L’influencer ha pubblicato una foto con una maschera per l’ossigeno sul volto mentre era sdraiata in un hotel di Cusco. Come ha raccontato lei stessa sui social, il malessere si è manifestato all’improvviso. Al rientro in città, dopo essersi vantata con il fidanzato per la propria resistenza alle altitudini estreme senza l’ausilio di farmaci preventivi e dopo aver mangiato una pizza, Ferragni ha infatti percepito i sintomi tipici del mal di altitudine. “Una botta di calore, come se il corpo non rispondesse bene”, ha spiegato, aggiungendo di essere poi piombata nel panico perché “mi sembrava di non respirare bene, che i polmoni non si aprissero bene e che le braccia non mi rispondessero”. Tuttavia, grazie ai medici presenti nel gruppo e all’attrezzatura dell’albergo, che le ha somministrato circa un quarto d’ora di ossigeno, la situazione è migliorata. Una volta passato lo spavento, l’imprenditrice digitale ha raccontato l’episodio con la consueta ironia. “Ogni volta che dico che sono stata bene, succede qualcosa”, ha detto, prima di impartire ai followers la morale appresa dopo l’esperienza sulle Ande: “Lezione del giorno: mai sentirsi una f**a”.

LA VACANZA IN PERÙ

Chiara Ferragni e il compagno José Hernandez hanno trascorso le vacanze estive in Perù. Il paese sudamericano, ricco di paesaggi mozzafiato e di colori unici che si estendono dalla capitale, Lima, alle zone più incontaminate, ha accolto la coppia che ha da poco festeggiato sette mesi d’amore. Per l’occasione, l’imprenditrice digitale aveva condiviso su Instagram un carosello di foto accompagnato dalla didascalia “Iris”, dove aveva ripercorso la loro relazione, dai primi scatti in Colombia ai momenti di quotidianità, tra vita di tutti i giorni, vacanze sulla neve e look eleganti. Gli innamorati, poi, avevano iniziato il viaggio in Perù. Erano partiti da Paracas, una zona sulla costa centrale del Paese, a 250 chilometri da Lima, che offre i panorami più disparati: la riserva nazionale, il deserto, e le isole Ballestas, abitate dai leoni marini. “Ho provato il cibo locale, visto i leoni marini, delfini, provato il vino e apprezzato ogni momento”, aveva scritto Ferragni nella didascalia dell’annesso post fotografico dove, nell’ordine, accarezzava alcuni cani (con il fuoriprogramma di un piccolo morso e grido), girava in barca mentre José si tuffava per immergersi nelle profondità dell’oceano, avvistava i delfini e mangiava il ceviche peruviano, piatto tipico a base di pesce crudo marinato. Entrambi si erano dedicati anche ad altre attività ricche di adrenalina, come le corse sfrenate a bordo di un dune buggy tra le sabbiose colline del deserto e l’esperienza del sandboarding, con tanto di buffa caduta e comunque non prima del segno della croce fatto dall’influencer. “Le tue ultime parole?”, le aveva domandato Hernandez, abbracciato a lei prima dell’impresa. “Speriamo bene!”, aveva risposto lei. La coppia aveva concluso le giornate ammirando splendidi tramonti nel deserto dall’alto delle dune e concedendosi non solo romantiche cene sotto le stelle, ma anche degustazioni di vino locale. “Que bella! Bienvenida”, aveva commentato un fan del posto. “Amiamo Chiara in versione Perù”, aveva aggiunto un altro.