Una semplice foto tra amici è bastata a conquistare i social. A renderla virale è stata Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, che su Instagram ha condiviso uno scatto del conduttore in piscina insieme a Giorgio Panariello e Marco Masini durante una giornata di relax. Il dettaglio che ha fatto sorridere tutti? L’inconfondibile abbronzatura di Conti, molto più intensa rispetto a quella dei suoi compagni di bagno. "Gli altri prendono il sole...Lui lo assorbe", ha scritto ironicamente Francesca, raccogliendo migliaia di like e decine di commenti divertiti.