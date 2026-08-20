Carlo Conti abbronzato in piscina con Masini e Panariello: il post della moglieSpettacolo
Uno scatto estivo tra amici fa sorridere il web per una battuta sulla proverbiale abbronzatura del celebre conduttore televisivo
Una semplice foto tra amici è bastata a conquistare i social. A renderla virale è stata Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, che su Instagram ha condiviso uno scatto del conduttore in piscina insieme a Giorgio Panariello e Marco Masini durante una giornata di relax. Il dettaglio che ha fatto sorridere tutti? L’inconfondibile abbronzatura di Conti, molto più intensa rispetto a quella dei suoi compagni di bagno. "Gli altri prendono il sole...Lui lo assorbe", ha scritto ironicamente Francesca, raccogliendo migliaia di like e decine di commenti divertiti.
L’abbronzatura di Conti diventa ancora una volta una gag
Non è la prima volta che il colore della pelle del conduttore diventa protagonista di scherzi e battute. Negli anni Leonardo Pieraccioni ha spesso ironizzato sulla sua tintarella, arrivando perfino a ribattezzarlo affettuosamente “Calimero” durante il Festival di Sanremo. Anche quest’estate i due amici hanno dato vita a sketch improvvisati, salendo a sorpresa sul palco dello spettacolo di Cristiano Malgioglio a Marina di Bibbona. Un’amicizia di lunga data che continua a trasformarsi in comicità spontanea, dentro e fuori dai social.