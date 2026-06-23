Cristiano Malgioglio si è sposato, l'annuncio da Carlo Conti

Malgioglio ha spiazzato tutti durante la prima registrazione del Tim Summer Hits, lo show musicale di Rai Uno condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu: dal palco di Piazza del Popolo a Roma, il cantautore ha annunciato di essersi sposato in gran segreto

Dopo l'esibizione, Carlo Conti ha raggiunto Malgioglio per una chiacchierata, riferendogli una curiosità nata dietro le quinte: Andrea Delogu voleva sapere se il cantautore fosse innamorato . La replica ha lasciato il pubblico senza parole: Cristiano Malgioglio ha annunciato di essersi sposato . Conti, tra l'incredulità e il divertimento, ha provato ad approfondire chiedendo chi fosse la persona coinvolta e se ne fosse al corrente. Malgioglio ha chiuso il siparietto con un sorriso enigmatico: non lo sa nessuno.

La serata del 21 giugno 2026 a Piazza del Popolo a Roma ha fatto da cornice alla prima registrazione del Tim Summer Hits , lo show musicale di Rai Uno condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Tra esibizioni e ospiti d'eccezione, a catalizzare l'attenzione è stato Cristiano Malgioglio, che si è presentato sul palco con il suo nuovo singolo Amore di contrabbando.

Chi è il marito di Malgioglio? I dettagli svelati a La Vita in Diretta

Il mistero non si è fermato al palco del Tim Summer Hits. Il giorno dopo, Alberto Matano ha ospitato Malgioglio a La Vita in Diretta per parlare anche delle nozze segrete. Il cantautore ha rivelato di essersi sposato all'estero con un uomo più giovane di lui, che ha circa 45 anni, e di essere molto felice. Ha aggiunto di aver scelto una cerimonia intima, senza invitare gli amici, e di essersi presentato in modo molto informale viste le temperature.

Sul nome del marito nessuna conferma, ma da tempo Malgioglio aveva parlato pubblicamente di una relazione con un imprenditore turco di nome Onur, conosciuto durante un viaggio a Istanbul nel 2020. In passato, a Verissimo da Silvia Toffanin, aveva anche annunciato l'intenzione di sposarsi. Tutto fa pensare che le nozze siano effettivamente avvenute, anche se il diretto interessato continua a godersi il mistero, con il sorriso di chi sa benissimo quello che fa.