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Tim Summer Hits 2026, i cantanti attesi in scaletta il 22 giugno

Musica

Matteo Rossini

©Ansa

Carlo Conti e Andrea Delogu saranno alla guida della seconda puntata dell’edizione 2026 del Tim Summer Hits. Il palco di Piazza del Popolo ospiterà grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale

Nuovo appuntamento con il Tim Summer Hits. Carlo Conti e Andrea Delogu condurranno la seconda puntata della quinta edizione del programma musicale. Stando a quanto riportato da RomaToday, tra gli artisti attesi Achille Lauro, Enrico Nigiotti, i Negramaro e Sarah Toscano.

tim summer hits, i cantanti in scaletta

 

Carlo Conti (FOTO) e Andrea Delogu saranno alla guida della seconda puntata dell’edizione 2026 del Tim Summer Hits. Il palco di piazza del Popolo ospiterà grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale. Gli appuntamenti, registrati da domenica 21 a mercoledì 24 giugno, saranno trasmessi venerdì 17, martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio.

 

Come riportato dall’ANSA, Carlo Conti ha raccontato: “Per me è una grande gioia essere in piazza del Popolo, con il popolo. È una festa. Quando si riesce a rivolgersi a così tanta gente in una così straordinaria cornice, il risultato diventa perfetto. Con Andrea c'è un'intesa pazzesca e ci divertiamo molto. Con me condivide l'idea della tv fatta di parole chiave come divertimento, leggerezza e sensibilità”. Stando a quanto comunicato dal profilo Instagram di Andrea Delogu, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.00. Ingresso gratuito. RomaToday ha pubblicato la lista degli artisti attesi lunedì 22 giugno:

  • Achille Lauro
  • Elena D'Elia
  • Elettra Lamborghini
  • Emis Killa
  • Enrico Nigiotti
  • Ernia
  • Fred De Palma
  • J-Ax
  • Lda & Aka 7even
  • Mara Sattei
  • Marco Masini
  • Negramaro
  • Nicolò Filippucci
  • Noemi
  • Raf
  • Rocco Hunt
  • Sarah Toscano
  • Sayf
  • The Bausa

Approfondimento

Tim Summer Hits 2026, tutti i cantanti che vedremo sul palco

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha dichiarato: “Quella che all'inizio era una scommessa, si è trasformata in una tradizione amata da romani e non romani, ed è un grande spot pubblicitario per Roma. L'anno scorso abbiamo avuto 150.000 spettatori in piazza, ma la manifestazione cresce ogni anno anche grazie a un cast che comprende praticamente tutta la musica italiana. La libera fruizione della musica, accanto ai concerti a pagamento, è da sempre un pallino di questa amministrazione e ne andiamo fieri”.

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Tim Summer Hits 2026, date, cantanti e ospiti dell'evento musicale
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©Getty

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