Tim Summer Hits 2026, i cantanti attesi in scaletta il 22 giugno

Carlo Conti e Andrea Delogu saranno alla guida della seconda puntata dell’edizione 2026 del Tim Summer Hits. Il palco di Piazza del Popolo ospiterà grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale

Nuovo appuntamento con il Tim Summer Hits . Carlo Conti e Andrea Delogu condurranno la seconda puntata della quinta edizione del programma musicale. Stando a quanto riportato da RomaToday, tra gli artisti attesi Achille Lauro, Enrico Nigiotti, i Negramaro e Sarah Toscano.

tim summer hits, i cantanti in scaletta

Carlo Conti (FOTO) e Andrea Delogu saranno alla guida della seconda puntata dell’edizione 2026 del Tim Summer Hits. Il palco di piazza del Popolo ospiterà grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale. Gli appuntamenti, registrati da domenica 21 a mercoledì 24 giugno, saranno trasmessi venerdì 17, martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio.

Come riportato dall’ANSA, Carlo Conti ha raccontato: “Per me è una grande gioia essere in piazza del Popolo, con il popolo. È una festa. Quando si riesce a rivolgersi a così tanta gente in una così straordinaria cornice, il risultato diventa perfetto. Con Andrea c'è un'intesa pazzesca e ci divertiamo molto. Con me condivide l'idea della tv fatta di parole chiave come divertimento, leggerezza e sensibilità”. Stando a quanto comunicato dal profilo Instagram di Andrea Delogu, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.00. Ingresso gratuito. RomaToday ha pubblicato la lista degli artisti attesi lunedì 22 giugno:

Achille Lauro

Elena D'Elia

Elettra Lamborghini

Emis Killa

Enrico Nigiotti

Ernia

Fred De Palma

J-Ax

Lda & Aka 7even

Mara Sattei

Marco Masini

Negramaro

Nicolò Filippucci

Noemi

Raf

Rocco Hunt

Sarah Toscano

Sayf

The Bausa