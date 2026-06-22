Tim Summer Hits 2026, i cantanti attesi in scaletta il 22 giugno

Carlo Conti e Andrea Delogu saranno alla guida della seconda puntata dell’edizione 2026 del Tim Summer Hits. Il palco di Piazza del Popolo ospiterà grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale
Nuovo appuntamento con il Tim Summer Hits. Carlo Conti e Andrea Delogu condurranno la seconda puntata della quinta edizione del programma musicale. Stando a quanto riportato da RomaToday, tra gli artisti attesi Achille Lauro, Enrico Nigiotti, i Negramaro e Sarah Toscano.
tim summer hits, i cantanti in scaletta
Carlo Conti (FOTO) e Andrea Delogu saranno alla guida della seconda puntata dell’edizione 2026 del Tim Summer Hits. Il palco di piazza del Popolo ospiterà grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale. Gli appuntamenti, registrati da domenica 21 a mercoledì 24 giugno, saranno trasmessi venerdì 17, martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio.
Come riportato dall’ANSA, Carlo Conti ha raccontato: “Per me è una grande gioia essere in piazza del Popolo, con il popolo. È una festa. Quando si riesce a rivolgersi a così tanta gente in una così straordinaria cornice, il risultato diventa perfetto. Con Andrea c'è un'intesa pazzesca e ci divertiamo molto. Con me condivide l'idea della tv fatta di parole chiave come divertimento, leggerezza e sensibilità”. Stando a quanto comunicato dal profilo Instagram di Andrea Delogu, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.00. Ingresso gratuito. RomaToday ha pubblicato la lista degli artisti attesi lunedì 22 giugno:
- Achille Lauro
- Elena D'Elia
- Elettra Lamborghini
- Emis Killa
- Enrico Nigiotti
- Ernia
- Fred De Palma
- J-Ax
- Lda & Aka 7even
- Mara Sattei
- Marco Masini
- Negramaro
- Nicolò Filippucci
- Noemi
- Raf
- Rocco Hunt
- Sarah Toscano
- Sayf
- The Bausa
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Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha dichiarato: “Quella che all'inizio era una scommessa, si è trasformata in una tradizione amata da romani e non romani, ed è un grande spot pubblicitario per Roma. L'anno scorso abbiamo avuto 150.000 spettatori in piazza, ma la manifestazione cresce ogni anno anche grazie a un cast che comprende praticamente tutta la musica italiana. La libera fruizione della musica, accanto ai concerti a pagamento, è da sempre un pallino di questa amministrazione e ne andiamo fieri”.
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