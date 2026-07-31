Ben Affleck e il campione di Jeopardy! Jamie Ding hanno conquistato un milione di dollari nella versione statunitense di Chi vuol essere milionario? La coppia ha superato la domanda finale sui nomi dei tacchini graziati dai presidenti degli Stati Uniti, fidandosi del suggerimento di Jimmy Kimmel: «Spaghetti & Meatball». Il premio andrà alla Eastern Congo Initiative, organizzazione cofondata dall’attore nel 2010. Un anno fa anche Matt Damon aveva conquistato il jackpot per beneficenza

L’attore, regista e sceneggiatore ha raggiunto il premio più alto del programma insieme a Jamie Ding, uno dei concorrenti più vincenti nella storia recente di Jeopardy!. Il momento decisivo è andato in onda mercoledì 29 luglio sulla ABC, nella seconda puntata della quinta stagione del game show condotto da Jimmy Kimmel. La coppia aveva cominciato la propria partita nell’episodio precedente ed era tornata con due sole domande ancora da affrontare.

Per una volta non gli sono serviti il mantello di Batman, un piano alla Argo o una rapina organizzata nei vicoli di Boston. A Ben Affleck sono bastati un campione di Jeopardy!, una domanda sui tacchini della Casa Bianca e un atto di fede in Jimmy Kimmel. Una combinazione meno spettacolare sulla carta, ma sufficiente per conquistare un milione di dollari nella versione statunitense di Chi vuol essere milionario?

La domanda da 500mila dollari e i fratelli Wright

Prima di arrivare al jackpot, Affleck e Ding hanno dovuto superare una domanda da 500mila dollari dedicata a una delle previsioni giornalistiche più clamorosamente smentite dalla storia.

Ai concorrenti è stato chiesto quale impresa fosse stata realizzata appena due mesi dopo la pubblicazione di un articolo del New York Times secondo il quale non sarebbe diventata possibile prima di un periodo compreso fra uno e dieci milioni di anni.

Dopo avere utilizzato l’aiuto del 50:50, le due opzioni rimaste erano la scissione dell’atomo e il primo volo di un aeroplano. Affleck ricordava vagamente di avere letto qualcosa sullo scetticismo della stampa nei confronti dei fratelli Wright, mentre Ding ha seguito un ragionamento più poetico che scientifico: gli esseri umani hanno sempre guardato il cielo sognando di volare, molto prima di desiderare di dividere un atomo.

La risposta corretta era proprio il primo volo dei fratelli Wright, avvenuto nel 1903. A quel punto Affleck e Ding avevano raggiunto quota 500mila dollari, ma fra loro e il milione restava ancora una domanda. Una domanda costruita con quella miscela di cultura popolare, assurdità istituzionale e gastronomia presidenziale che soltanto la televisione americana poteva inventare.

La domanda finale sui tacchini graziati alla Casa Bianca

Per vincere il milione, Ben Affleck e Jamie Ding dovevano individuare quale fra quattro coppie di nomi non fosse mai stata utilizzata per i tacchini tradizionalmente graziati dai presidenti degli Stati Uniti in occasione del Giorno del Ringraziamento.

Le possibilità erano Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese e Spaghetti & Meatball.

Affleck e Ding non avevano certezze e hanno quindi utilizzato l’aiuto “Ask the Host”, chiedendo un parere a Jimmy Kimmel. Il conduttore, che dedica abitualmente spazio alla cerimonia della Casa Bianca nel proprio programma serale, ha indicato Spaghetti & Meatball: se quei nomi fossero davvero stati assegnati a due tacchini presidenziali, ha ragionato, probabilmente li avrebbe ricordati perché gli avrebbero fornito materiale per qualche battuta.

Non proprio una dimostrazione scientifica, ma una rispettabile forma di archeologia comica.

I concorrenti hanno poi telefonato a Stephen Morrison, storico compagno di quiz di Ding, senza però ricevere una risposta definitiva prima dello scadere del tempo. Affleck ha deciso allora di fidarsi dell’istinto di Kimmel. La coppia ha scelto Spaghetti & Meatball e, dopo alcuni secondi di attesa, il suono della risposta esatta ha liberato la tensione.

Affleck e Ding sono balzati in piedi e si sono abbracciati, mentre Kimmel poteva finalmente smettere di temere di avere mandato in fumo un milione di dollari destinato alla beneficenza.