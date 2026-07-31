Ben Affleck vince un milione a Chi vuol essere milionario? e lo dona in beneficenzaSpettacolo
Ben Affleck e il campione di Jeopardy! Jamie Ding hanno conquistato un milione di dollari nella versione statunitense di Chi vuol essere milionario? La coppia ha superato la domanda finale sui nomi dei tacchini graziati dai presidenti degli Stati Uniti, fidandosi del suggerimento di Jimmy Kimmel: «Spaghetti & Meatball». Il premio andrà alla Eastern Congo Initiative, organizzazione cofondata dall’attore nel 2010. Un anno fa anche Matt Damon aveva conquistato il jackpot per beneficenza
Per una volta non gli sono serviti il mantello di Batman, un piano alla Argo o una rapina organizzata nei vicoli di Boston. A Ben Affleck sono bastati un campione di Jeopardy!, una domanda sui tacchini della Casa Bianca e un atto di fede in Jimmy Kimmel. Una combinazione meno spettacolare sulla carta, ma sufficiente per conquistare un milione di dollari nella versione statunitense di Chi vuol essere milionario?
L’attore, regista e sceneggiatore ha raggiunto il premio più alto del programma insieme a Jamie Ding, uno dei concorrenti più vincenti nella storia recente di Jeopardy!. Il momento decisivo è andato in onda mercoledì 29 luglio sulla ABC, nella seconda puntata della quinta stagione del game show condotto da Jimmy Kimmel. La coppia aveva cominciato la propria partita nell’episodio precedente ed era tornata con due sole domande ancora da affrontare.
Il milione non finirà sul conto bancario di Affleck. I due concorrenti giocavano infatti per la Eastern Congo Initiative, l’organizzazione senza scopo di lucro cofondata dall’attore nel 2010 per sostenere le comunità dell’est della Repubblica Democratica del Congo.
La domanda da 500mila dollari e i fratelli Wright
Prima di arrivare al jackpot, Affleck e Ding hanno dovuto superare una domanda da 500mila dollari dedicata a una delle previsioni giornalistiche più clamorosamente smentite dalla storia.
Ai concorrenti è stato chiesto quale impresa fosse stata realizzata appena due mesi dopo la pubblicazione di un articolo del New York Times secondo il quale non sarebbe diventata possibile prima di un periodo compreso fra uno e dieci milioni di anni.
Dopo avere utilizzato l’aiuto del 50:50, le due opzioni rimaste erano la scissione dell’atomo e il primo volo di un aeroplano. Affleck ricordava vagamente di avere letto qualcosa sullo scetticismo della stampa nei confronti dei fratelli Wright, mentre Ding ha seguito un ragionamento più poetico che scientifico: gli esseri umani hanno sempre guardato il cielo sognando di volare, molto prima di desiderare di dividere un atomo.
La risposta corretta era proprio il primo volo dei fratelli Wright, avvenuto nel 1903. A quel punto Affleck e Ding avevano raggiunto quota 500mila dollari, ma fra loro e il milione restava ancora una domanda. Una domanda costruita con quella miscela di cultura popolare, assurdità istituzionale e gastronomia presidenziale che soltanto la televisione americana poteva inventare.
La domanda finale sui tacchini graziati alla Casa Bianca
Per vincere il milione, Ben Affleck e Jamie Ding dovevano individuare quale fra quattro coppie di nomi non fosse mai stata utilizzata per i tacchini tradizionalmente graziati dai presidenti degli Stati Uniti in occasione del Giorno del Ringraziamento.
Le possibilità erano Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese e Spaghetti & Meatball.
Affleck e Ding non avevano certezze e hanno quindi utilizzato l’aiuto “Ask the Host”, chiedendo un parere a Jimmy Kimmel. Il conduttore, che dedica abitualmente spazio alla cerimonia della Casa Bianca nel proprio programma serale, ha indicato Spaghetti & Meatball: se quei nomi fossero davvero stati assegnati a due tacchini presidenziali, ha ragionato, probabilmente li avrebbe ricordati perché gli avrebbero fornito materiale per qualche battuta.
Non proprio una dimostrazione scientifica, ma una rispettabile forma di archeologia comica.
I concorrenti hanno poi telefonato a Stephen Morrison, storico compagno di quiz di Ding, senza però ricevere una risposta definitiva prima dello scadere del tempo. Affleck ha deciso allora di fidarsi dell’istinto di Kimmel. La coppia ha scelto Spaghetti & Meatball e, dopo alcuni secondi di attesa, il suono della risposta esatta ha liberato la tensione.
Affleck e Ding sono balzati in piedi e si sono abbracciati, mentre Kimmel poteva finalmente smettere di temere di avere mandato in fumo un milione di dollari destinato alla beneficenza.
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Chi è Jamie Ding, il campione di Jeopardy!
A sedersi accanto a Ben Affleck non era stato scelto un compagno qualunque. Jamie Ding ha ottenuto nel 2026 ben 31 vittorie consecutive a Jeopardy!, raccogliendo complessivamente 882.605 dollari.
Il risultato gli ha permesso di raggiungere il quinto posto nella classifica delle serie vincenti più lunghe nella storia del programma. Il primato appartiene ancora a Ken Jennings, oggi conduttore di Jeopardy!, che nel 2004 vinse 74 puntate consecutive.
Eppure, nella fase decisiva di Chi vuol essere milionario?, è stato Affleck a prendere il timone. Di fronte al rischio di perdere una parte consistente del premio, l’attore è apparso più risoluto e ha spinto la coppia a fidarsi del ragionamento di Kimmel.
Una vittoria costruita dunque attraverso competenze differenti: la memoria sterminata di Ding, l’istinto di Affleck e l’invidiabile capacità di Jimmy Kimmel di ricordare tutte le occasioni nelle quali avrebbe potuto prendere in giro un tacchino.
Il premio alla Eastern Congo Initiative
Il milione sarà destinato alla Eastern Congo Initiative, organizzazione cofondata nel 2010 da Ben Affleck e Whitney Williams. L’associazione finanzia progetti guidati dalle comunità locali dell’est della Repubblica Democratica del Congo e sostiene l’accesso ai servizi essenziali, le opportunità economiche e le iniziative dedicate alla giustizia e allo sviluppo del territorio.
Durante il programma Affleck ha ricordato di lavorare con l’organizzazione da oltre quindici anni e ha parlato della difficile situazione umanitaria della regione, segnata da conflitti, sfollamenti ed emergenze sanitarie.
Dietro la leggerezza della domanda finale si trova quindi una destinazione molto concreta: il sostegno alle associazioni e alle comunità dell’est del Congo. Due parole mai utilizzate per battezzare una coppia di tacchini possono così trasformarsi in risorse per chi opera ogni giorno a migliaia di chilometri dallo studio televisivo.
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Un anno dopo Matt Damon
La vittoria di Affleck arriva quasi esattamente un anno dopo quella ottenuta dal suo migliore amico e storico collaboratore Matt Damon nello stesso programma.
Nel luglio 2025 Damon aveva giocato insieme a Ken Jennings e aveva conquistato un milione di dollari per Water.org, l’organizzazione impegnata nell’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari.
Prima Damon, adesso Affleck. Persino nella beneficenza i due amici sembrano destinati a procedere in coppia, con dodici mesi di distanza e Jimmy Kimmel nel ruolo dell’antagonista che finisce, suo malgrado, per aiutarli entrambi.
Questa volta il milione è arrivato grazie a una coppia di nomi che non aveva mai varcato il prato della Casa Bianca. Hollywood, in fondo, ha costruito fortune su premesse molto più improbabili.