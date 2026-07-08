Il laboratorio creativo del marchio tedesco ha scelto di lavorare insieme all'azienda francese di scarpe da danza fondata nel 1947 da Rose Repetto per una capsule collection capace di mettere in dialogo due universi apparentemente lontani. Il risultato è una proposta che supera i confini tradizionali tra praticità e leggerezza formale, trasformando modelli iconici in nuove interpretazioni dove il carattere distintivo di entrambe le maison rimane immediatamente riconoscibile

A prima vista, sembrerebbe difficile individuare un punto d’incontro tra due realtà con origini e identità così differenti: da una parte Birkenstock, marchio tedesco riconosciuto per il suo approccio al comfort anatomico e per una tradizione che affonda le radici nel XVIII secolo; dall’altra Repetto, maison francese nata nel mondo della danza e cresciuta tra i corridoi dell’Opéra di Parigi. Eppure, osservando più da vicino la loro storia, la collaborazione appare tutt’altro che casuale: entrambe le realtà sono infatti accomunate dal rapporto con il movimento e dalla ricerca di un equilibrio tra estetica e funzionalità.

Per l’estate 2026, Birkenstock 1774, il laboratorio creativo del marchio tedesco, ha scelto di lavorare insieme a Repetto per una capsule collection capace di mettere in dialogo due universi apparentemente lontani. Il risultato è una proposta che supera i confini tradizionali tra praticità e leggerezza formale, trasformando modelli iconici in nuove interpretazioni dove il carattere distintivo di entrambe le maison rimane immediatamente riconoscibile.