Birkenstock per Repetto, la collaborazione inaspettata dell'estate 2026Spettacolo
Il laboratorio creativo del marchio tedesco ha scelto di lavorare insieme all'azienda francese di scarpe da danza fondata nel 1947 da Rose Repetto per una capsule collection capace di mettere in dialogo due universi apparentemente lontani. Il risultato è una proposta che supera i confini tradizionali tra praticità e leggerezza formale, trasformando modelli iconici in nuove interpretazioni dove il carattere distintivo di entrambe le maison rimane immediatamente riconoscibile
A prima vista, sembrerebbe difficile individuare un punto d’incontro tra due realtà con origini e identità così differenti: da una parte Birkenstock, marchio tedesco riconosciuto per il suo approccio al comfort anatomico e per una tradizione che affonda le radici nel XVIII secolo; dall’altra Repetto, maison francese nata nel mondo della danza e cresciuta tra i corridoi dell’Opéra di Parigi. Eppure, osservando più da vicino la loro storia, la collaborazione appare tutt’altro che casuale: entrambe le realtà sono infatti accomunate dal rapporto con il movimento e dalla ricerca di un equilibrio tra estetica e funzionalità.
Per l’estate 2026, Birkenstock 1774, il laboratorio creativo del marchio tedesco, ha scelto di lavorare insieme a Repetto per una capsule collection capace di mettere in dialogo due universi apparentemente lontani. Il risultato è una proposta che supera i confini tradizionali tra praticità e leggerezza formale, trasformando modelli iconici in nuove interpretazioni dove il carattere distintivo di entrambe le maison rimane immediatamente riconoscibile.
Tre nuove silhouette tra anatomia e danza
La collaborazione prende forma attraverso tre modelli inediti, ciascuno costruito a partire dagli elementi simbolici che hanno definito l’identità di Birkenstock e Repetto. La celebre Arizona, da sempre associata a un’estetica funzionale e essenziale, viene reinterpretata attraverso l’aggiunta di grandi fibbie dalla forma rotonda, che ne modificano il carattere trasformandone l’aspetto originario.
La Scala si presenta invece con un’impostazione più raffinata e delicata: il modello acquisisce una punta arrotondata, sottili cinturini e un laccio che richiama il nastro tipico delle ballerine, evocando direttamente l’universo della danza da cui Repetto trae la propria ispirazione.
Completa la collezione il sabot Opéra, che rinnova la propria struttura grazie a lunghi lacci morbidi capaci di avvolgere la caviglia. Un dettaglio che richiama immediatamente i nastri delle scarpe da danza e che diventa il punto di connessione più evidente tra la tradizione del marchio francese e il design funzionale di Birkenstock.
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Colori distintivi e dettagli da collezione
Le tre silhouette vengono proposte in tre tonalità differenti, pensate per esprimere altrettanti caratteri: il rosa cipria simbolo della collezione, un rosso acceso e intenso e un nero profondo. Ogni modello mantiene così una forte riconoscibilità visiva, combinando la sobrietà strutturale di Birkenstock con la sensibilità elegante tipica di Repetto.
Anche l’interno delle calzature diventa parte integrante del progetto creativo. La celebre soletta Birkenstock viene infatti arricchita da una stampa vichy, elemento che aggiunge un ulteriore richiamo alla tradizione estetica della collaborazione e contribuisce al carattere esclusivo della proposta. Un dettaglio che trasforma questi modelli in pezzi da collezione.
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La distribuzione della capsule collection
La collaborazione Birkenstock 1774 x Repetto sarà disponibile a partire dal 16 luglio 2026 presso Birkenstock 1774, Repetto e una selezione di rivenditori internazionali, portando sul mercato una capsule collection che racchiude l’incontro tra due identità creative profondamente riconoscibili. La distribuzione della collezione accompagnerà il debutto di questi nuovi modelli, pensati per unire l’approccio funzionale e anatomico di Birkenstock con la sensibilità elegante e leggera propria di Repetto.
Questa collaborazione rappresenta così un dialogo tra due patrimoni differenti ma accomunati dall’attenzione verso il corpo, il movimento e la ricerca di un equilibrio tra estetica e praticità. Attraverso le tre silhouette proposte, Birkenstock 1774 e Repetto reinterpretano elementi appartenenti ai rispettivi universi, dando vita a calzature in cui il comfort incontra la grazia e la struttura incontra la delicatezza dei dettagli ispirati alla danza.
La capsule collection si presenta quindi come un progetto capace di fondere tradizioni diverse senza cancellarne l’identità, valorizzando i codici stilistici di entrambe le maison in una nuova lettura contemporanea. Un incontro tra funzionalità e raffinatezza che rende la collaborazione un’espressione originale del rapporto tra movimento, design e cultura della calzatura.
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