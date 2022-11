I sandali Birkenstock di Steve Jobs all’asta per 218 mila dollari

Mondo

Asta record per Marilyn di Warhol: opera venduta per 195 milioni

“Shot Sage Blue Marilyn” fu realizzato dal re della Pop art nel 1964. Il capolavoro ha aperto la stagione di primavera per le aste di New York e ha segnato un primato: si tratta del prezzo più alto mai pagato per un'opera d'arte americana venduta all'asta, ma anche un record per un'opera del ventesimo secolo

Asta da record da Christie’s: una serigrafia del ritratto "Shot Sage Blue Marilyn”, di Andy Warhol, è stata battuta per 195 milioni di dollari

Si tratta del prezzo più alto mai pagato per un'opera d'arte americana venduta all'asta, ma anche un record per un'opera del ventesimo secolo dopo i 179,4 milioni stabiliti nel 2015 per "Les Femmes d'Alger (Version 'O')" di Pablo Picasso