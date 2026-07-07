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Haute Couture Week a Parigi, la sfilata di Dior Fall-Winter 2026/27. FOTO

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©IPA/Fotogramma

Jonathan Anderson torna sulla produzione di una delle sue artiste preferite, Lynda Benglis, per una collezione che fonde il DNA della Maison francese col senso delle opere dell'americana. Viene fuori una collezione materica e stupefacente, un nuovo giardino costruito con lavorazioni ultra sofisticate che esaltano il savoir-fare degli artigiani di Dior. In prima fila anche Sabrina Carpenter, raffinata in total white 

A cura di Vittoria Romagnuolo

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