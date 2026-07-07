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La collezione d'Alta Moda di Dior per il prossimo Autunno-Inverno restituisce le impressioni di un viaggio impressionista nel quale sono evidenti i legami con l'arte di Benglis. Le cromie sono sofisticate e passano dal verde brillante alle sfumature iridescenti. I tessuti pesanti "svaniscono" in quelli leggeri. Benglis fondeva la scultura con la pittura e ciò è evidente nelle trasformazioni delle silhouette che cambiano forma in maniera originale e spesso includono la Bar Jacket, icona della Maison.