I tribunali britannici hanno stabilito che il patrimonio della popstar, che comprende denaro e un immobile, andranno al figlio nato nel 2017. Il cantante non aveva disposto un testamento prima della sua morte

Si conclude, a circa un anno e mezzo dalla tragica morte, la vicenda giudiziaria relativa all'eredità di Liam Payne, che è stata dichiarata per diritto appartenente al suo unico erede, suo figlio Bear Grey Payne, nato nel 2017 dalla relazione dell'ex cantante degli One Direction con Cheryl Cole.

Il patrimonio di Payne ammonta a circa 29 milioni di dollari e il figlio del cantante, per il quale è stato istituito un fondo fiduciario, ha già accesso a una parte dell'eredità.

L'erede è Bear Grey, il figlio di 9 anni Bear Grey Payne, che oggi ha nove anni, è l'unico beneficiario dell'eredità di Liam Payne, lo ha appreso People Magazine, che ha ottenuto i documenti dal tribunale britannico che ha definito i dettagli relativi alla definizione del lascito dell'artista scomparso prematuramente nel 2024.

Payne, che non aveva disposto un testamento, aveva un solo erede. La sua ultima compagna, la modella e inflluencer Kate Cassidy, non ha mai avanzato richieste sui beni del cantante.

Payne era il proprietario di una tenuta in Inghilterra che per la legge viene lasciata al parente più prossimo del defunto in assenza di un coniuge.

Il resto dei suoi possedimenti sono in denaro.

Alla morte del cantate i suoi beni sono stati amministrati dall'avvocato Richard Mark Bray.

Già alcuni mesi dopo l'incidente in Argentina che ha determinato la morte del cantante, la ex compagna Cheryl Cole era diventata amministratrice della tenuta nel Regno Unito. Approfondimento Niall Horan: "In Dinner Party c’è anche una canzone per Liam Payne"