Morte Liam Payne, il figlio Bear riceve l'intera eredità di 29 milioni di dollariSpettacolo
I tribunali britannici hanno stabilito che il patrimonio della popstar, che comprende denaro e un immobile, andranno al figlio nato nel 2017. Il cantante non aveva disposto un testamento prima della sua morte
Si conclude, a circa un anno e mezzo dalla tragica morte, la vicenda giudiziaria relativa all'eredità di Liam Payne, che è stata dichiarata per diritto appartenente al suo unico erede, suo figlio Bear Grey Payne, nato nel 2017 dalla relazione dell'ex cantante degli One Direction con Cheryl Cole.
Il patrimonio di Payne ammonta a circa 29 milioni di dollari e il figlio del cantante, per il quale è stato istituito un fondo fiduciario, ha già accesso a una parte dell'eredità.
L'erede è Bear Grey, il figlio di 9 anni
Bear Grey Payne, che oggi ha nove anni, è l'unico beneficiario dell'eredità di Liam Payne, lo ha appreso People Magazine, che ha ottenuto i documenti dal tribunale britannico che ha definito i dettagli relativi alla definizione del lascito dell'artista scomparso prematuramente nel 2024.
Payne, che non aveva disposto un testamento, aveva un solo erede. La sua ultima compagna, la modella e inflluencer Kate Cassidy, non ha mai avanzato richieste sui beni del cantante.
Payne era il proprietario di una tenuta in Inghilterra che per la legge viene lasciata al parente più prossimo del defunto in assenza di un coniuge.
Il resto dei suoi possedimenti sono in denaro.
Alla morte del cantate i suoi beni sono stati amministrati dall'avvocato Richard Mark Bray.
Già alcuni mesi dopo l'incidente in Argentina che ha determinato la morte del cantante, la ex compagna Cheryl Cole era diventata amministratrice della tenuta nel Regno Unito.
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L'inchiesta sulla morte e il processo ancora aperti
Cole e l'avvocato di Payne potevano gestire il denaro del cantante ma in maniera limitata, secondo quanto il tribunale aveva stabilito nella primavera del 2025.
Oggi le cose sono cambiate e l'unico figlio del cantante può già disporre del denaro del cantante anche se potrà avere accesso all'intero patrimonio solo al compimento dei diciotto anni, soglia anagrafica che sbloccherà il fondo fiduciario disposto dalle autorità.
Il figlio di Liam Payne, Bear Grey, è nato dalla relazione del cantante con Cheryl Cole che è durata circa tre anni.
Il bambino era stato menzionato da sua madre nei giorni successivi alla scomparsa del cantante in un messaggio condiviso dalla cantante e modella britannica per ricordare l'ex compagno e chiedere ai fan e ai media il rispetto per la morte di un personaggio pubblico ma soprattutto di una persona, "Un figlio, un fratello, uno zio, un caro amico e un padre di un figlio di 7 anni. Un figlio che ora deve affrontare la realtà di non avere più un padre”, si leggeva nel post.
Così scriveva sui social Cole nell'ottobre del 2024, prima dei funerali della star e prima degli sviluppi dell'inchiesta sulla morte dell'allora 31enne che ancora aperta e sulla quale vengono diffusi nuovi dettagli in base agli sviluppi.
Diverse persone presenti nella notte della caduta fatale del cantante da un balcone di un hotel di Buenos Aires, in Argentina, sono state rinviate a giudizio per negligenza ed omicidio colposo.
Al momento gli indagati principali restano due, entrambi dipendenti dell'hotel.
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