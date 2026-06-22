Un video pubblicato sui canali social ufficiali di Tu sì que vales ha ufficializzato il grande ritorno di Belen Rodriguez nel talent show del sabato sera di Canale 5. Protagonista involontaria dello spoiler è Elisabetta Canalis, nuova conduttrice del programma, che ha accolto la collega argentina con una presentazione esilarante dal backstage dello studio

Solo poche settimane fa era stata ricoverata d'urgenza al Policlinico di Milano a causa di un forte malessere . La risata che esplode nel video - liberatoria, autentica - racconta forse meglio di qualsiasi comunicato stampa che la pagina è stata girata.

Erano quattro anni che la showgirl mancava da quel palcoscenico, un'assenza che si chiude ora per dare il via a una nuova fase della sua carriera televisiva. Un ritorno particolarmente atteso non solo per i fan del programma, ma anche per chi ha seguito da vicino le vicende personali dell'argentina negli ultimi mesi, segnati da qualche difficoltà.

Elisabetta Canalis nuova conduttrice, Belen nel lip sync: il cast della nuova edizione

Il filmato ha avuto anche il merito di confermare due delle principali novità della prossima stagione di Tu sì que vales: da una parte l'arrivo di Elisabetta Canalis come conduttrice, dall'altra il ritorno di Belen Rodriguez con un ruolo ricorrente nel programma.

Canalis prende il posto di Giulia Stabile, che ha dovuto rinunciare al programma perché impegnata nel tour mondiale della popstar Rosalía, un impegno incompatibile con le registrazioni del sabato sera. Al fianco della nuova conduttrice vengono confermati Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, volti storici della trasmissione, mentre la giuria resta invariata: Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli nel ruolo di giurata popolare.

Per Belen il ruolo sarà diverso da quello che aveva occupato fino al 2021: non più padrona di casa, ma presenza fissa nello spazio dedicato al lip sync karaoke, la parte finale del programma in cui i protagonisti si esibiscono in playback su canzoni italiane e internazionali. Uno spazio laterale rispetto alla conduzione principale ma riconoscibile, ricorrente e capace di riportarla dentro uno dei programmi più forti del prime time di Canale 5.

Non è la prima volta che le due si trovano fianco a fianco: Canalis e Rodriguez avevano già condiviso il palco di Sanremo 2011 insieme a Gianni Morandi. Un'amicizia che il video dal backstage ha raccontato con leggerezza, tra ironia e complicità.

Tu sì que vales, in onda dal 2014 e prodotto da Fascino PGT e RTI, tornerà su Canale 5 a partire da fine settembre.