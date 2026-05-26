Best Movie Day 2026 Milano: programma e ospiti

Il 30 maggio al Multisala Gloria Notorious Cinemas di Milano va in scena il Best Movie Day 2026: una giornata di talk, premi e anteprime. Zerocalcare apre e chiude, prima con un talk su Due Spicci Netflix, poi presentando Ricchi…da morire, dark comedy con Glenn Powell e Margaret Qualley. In mezzo i Best Movie Awards: Ugolize miglior creator, Dani Faiv col Nerd Award, Rocco Papaleo miglior regia, Sarah Toscano miglior attrice, Alex Polidori miglior doppiatore e Gianluca Gazzoli personaggio dell’anno

«Cultura pop» è una di quelle espressioni che fanno arricciare il naso a chi preferisce che la cultura stia ferma, ordinata, nei posti giusti: le biblioteche, i cineclub, i supplementi culturali del sabato. Pop, invece, vuol dire che si muove, che contagia, che arriva dove non era attesa. Come i fumetti di Zerocalcare, che hanno trasformato la periferia romana in letteratura senza chiedere il permesso a nessuno. Come il podcast di Gianluca Gazzoli, che ha portato conversazioni lunghe e ambiziose in un formato che la radio aveva dichiarato obsoleto. Come Cena di classe, commedia diretta da Francesco Mandelli che ha fatto ridere e un po’ pensare, che è la combinazione più difficile del mondo. Il 30 maggio, al Multisala Gloria Notorious Cinemas di Milano, tutto questo si chiama Best Movie Day 2026: una giornata intera firmata Best Movie, prodotta e organizzata da Duesse Media Network con la direzione artistica di Giorgio Viaro e Paolo Sinopoli. Dalle 14.00 fino alla proiezione serale, il pubblico potrà assistere a talk, incontri, premiazioni e meet&greet con alcuni dei protagonisti più amati del momento. Non è una fiera, non è un festival nel senso paludato del termine. È qualcosa di più difficile da definire e più facile da vivere.

ZEROCALCARE APRE, ZEROCALCARE CHIUDE: IL CERCHIO PERFETTO Michele Rech, in arte Zerocalcare, ha il raro talento di essere ovunque senza sembrare mai inflazionato. È il tipo di presenza che funziona al contrario dell’overexposure: più lo vedi, più ti sembra che ci sia qualcosa di nuovo da capire. Alle 14.00 aprirà il Best Movie Day con un talk dedicato a Due Spicci, la sua nuova attivissima serie Netflix, seguita dal meet&greet con i fan. In serata, a chiudere il cerchio, sarà lui a presentare l’anteprima di Ricchi…da morire – Delitti in famiglia, dark comedy diretta da John Patton Ford con Glenn Powell e Margaret Qualley. Il film racconta di Becket Redfellow, outsider cresciuto lontano da una dinastia miliardaria che lo ha rinnegato alla nascita: il suo piano è eliminare, uno dopo l’altro, tutti i parenti che lo separano dall’eredità. Fino all’incontro con Julia Steinway, che rimette tutto in discussione. Una dark comedy sull’amore filiale, insomma, nel senso più criminale del termine. Dopo l’anteprima al Best Movie Day, il film arriverà nelle sale italiane dal 17 giugno con Lucky Red.

I BEST MOVIE AWARDS: UN ALMANACCO DEL MEGLIO DELL’ANNO I Best Movie Awards sono i riconoscimenti assegnati da Best Movie alle personalità del mondo dello spettacolo che hanno lasciato il segno nell’ultimo anno. Non sono premi nel senso accademico: non c’è una giuria di anziani signori in frac che delibera in una stanza chiusa. Sono, piuttosto, una fotografia del presente pop, scattata con l’obiettivo di chi quel presente lo frequenta ogni giorno. Sicché eccoli, in ordine di apparizione. Alle 17.00 salgono sul palco gli Ugolize, premiati come Miglior Content Creator. Gruppo di creators tra i più seguiti del web italiano, con uno stile ironico e immediato che ha conquistato milioni di visualizzazioni. L’ironia come stile è la cosa più difficile da eseguire e la più facile da riconoscere quando funziona. Alle 18.00 è il turno di Dani Faiv, rapper dallo stile eccentrico amatissimo dalle nuove generazioni, recentemente protagonista su Sky di Pechino Express in coppia con Tony 2Milli, che riceverà il Nerd Award. Il Nerd Award per un rapper è già di per sé una dichiarazione di poetica: la nerdaggine come valore, non come stigma. Alle 18.30 è la volta di Rocco Papaleo, attore, regista e sceneggiatore dal lungo percorso — dagli esordi in teatro fino all’ultimo successo Il bene comune — che riceverà il premio per la Miglior Regia. Papaleo è uno di quegli artisti che l’industria tende a sottostimare perché è troppo versatile per rientrare in una categoria. I premi, ogni tanto, rimettono le cose al loro posto. Alle 18.45 Francesco Mandelli, Andrea Pisani e Nicola Nocella portano sul palco Cena di classe, commedia agrodolce che riceve il Best Movie Award come Miglior Film. È anche l’unico film della giornata premiato due volte: Mandelli come regista, il film come opera. Il pubblico del Best Movie Day potrà vederla in proiezione speciale nel pomeriggio. Una commedia italiana che fa ridere e un po’ punge: non è cosa da poco. Alle 19.45 è il momento di Sarah Toscano, premiata come Miglior Attrice per Non abbiam bisogno di parole, il film Netflix che ha segnato il suo esordio sullo schermo e l’ha consacrata come una delle sorprese più interessanti della sua generazione, capace di muoversi con naturalezza tra musica e cinema. Alle 20.00 è la volta di Alex Polidori, premiato come Miglior Doppiatore per aver dato voce a personaggi amatissimi interpretati da star internazionali come Tom Holland e Timothée Chalamet, tra gli altri. Il doppiaggio è una delle arti più invisibili del cinema italiano — e una delle più decisive. Un premio al doppiatore è sempre un atto di giustizia tardiva, e tardiva è meglio di mai. A chiudere il ciclo dei premi, alle 20.15, Gianluca Gazzoli riceve il premio Personaggio dell’Anno. Il suo podcast Passa dal BSMT è tra i più ascoltati in Italia. Quest’anno è salito anche sul palco dell’Ariston come conduttore di Sanremo Giovani: un percorso che parte dai microfoni di uno studio di registrazione e arriva al teatro più televisivo d’Italia, e che dice qualcosa su come i confini tra i media stiano diventando sempre meno utili da tracciare. Approfondimento Arriva "Due spicci", la nuova serie di Zerocalcare: cosa sapere

DUE SALE, UN SOLO PROGRAMMA: LA LOGISTICA COME DEMOCRATIZZAZIONE Il programma si articola nelle due sale del Multisala Gloria: una ospita talk, incontri e premiazioni dal vivo; la seconda li trasmette in contemporanea, permettendo a tutti i presenti di seguire gli appuntamenti in calendario. In entrambe le sale, il pubblico potrà partecipare al meet&greet con Zerocalcare, assistere alle proiezioni di Cena di classe e Ricchi…da morire, e porre domande agli ospiti. È una soluzione che risolve il problema più concreto degli eventi pop: la capienza. E lo fa senza che nessuno si senta di serie B, che è più difficile di quanto sembri. I biglietti sono disponibili sul sito di Notorious Cinemas, separatamente per la Sala Marilyn, dove si terranno i live talk e l’anteprima, e per la Sala Garbo, dove verranno trasmessi in diretta. Due sale, due nomi di donne del cinema, un solo pomeriggio che vale la trasferta. Approfondimento Pechino Express, i Rapper: "L'amore della famiglia non è scontato"