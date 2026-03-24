Cena di classe, trama e cast del film diretto da Francesco Mandelli

Introduzione
Arriva nelle sale italiane il 26 marzo 2026 Cena di classe, commedia diretta da Francesco Mandelli e distribuita da Medusa Film, che si propone come uno dei racconti più rappresentativi di una generazione alle prese con il peso del tempo e delle aspettative disattese. Il film si inserisce nel solco delle narrazioni corali capaci di intrecciare ironia e sentimento, costruendo una storia che utilizza il passato come lente attraverso cui osservare il presente, mettendo in scena dinamiche personali e collettive riconoscibili.
Attraverso un impianto narrativo che alterna leggerezza e riflessione, l’opera esplora il tema del confronto tra ciò che si immaginava di diventare e ciò che si è realmente diventati, restituendo uno sguardo disincantato ma partecipe su una generazione cresciuta tra promesse e incertezze. In questo contesto, la dimensione della rimpatriata diventa il dispositivo narrativo centrale per far emergere ricordi, rimpianti e nuove consapevolezze, trasformando una semplice occasione d’incontro in un’esperienza destinata a cambiare gli equilibri tra i protagonisti.
A rendere ancora più significativa l’operazione è la sua origine musicale: il film trae infatti ispirazione dall’omonima canzone de I Pinguini Tattici Nucleari, contenuta nell’album Fake News del 2022, certificato con Cinque Dischi di Platino e considerato un vero manifesto generazionale. Proprio da questo brano prende forma un racconto cinematografico che ne amplia i temi e le suggestioni, traducendo in immagini e personaggi le inquietudini, le illusioni e le contraddizioni di un’intera generazione.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Cena di classe, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
Al centro del film Cena di classe c’è il ritrovo di un gruppo di ex compagni di liceo che, a distanza di diciassette anni dalla maturità, si incontrano in una circostanza particolarmente significativa. L’occasione diventa il punto di partenza per riaprire relazioni, ricordi e percorsi personali rimasti in sospeso, mentre il tempo trascorso inizia a farsi sentire nel confronto tra chi erano e chi sono diventati.
Nel corso della serata, tra momenti di condivisione e tensioni latenti, la situazione evolve progressivamente, assumendo contorni sempre meno prevedibili. La dimensione della nostalgia lascia spazio a una sequenza di eventi che cambiano il tono dell’incontro, trasformando quella che sembrava una semplice rimpatriata in un’esperienza capace di mettere in discussione equilibri e certezze, senza svelare immediatamente le sue conseguenze.
Il cast
A sostenere l’impianto corale di Cena di classe è un gruppo di interpreti che contribuisce a dare profondità e varietà ai personaggi, restituendo un mosaico di storie personali differenti ma interconnesse. Il film riunisce Andrea Pisani, Beatrice Arnera, Roberto Lipari, Herbert Ballerina, Annandrea Vitrano, Giulia Vecchio, Nicola Nocella, Francesco Russo e Giovanni Esposito, affiancati dallo stesso Francesco Mandelli.
Completano il cast Giulia Melillo, Ninni Bruschetta, Debora Villa, Giordano De Plano e Federico Russo, contribuendo a costruire un insieme eterogeneo che riflette le diverse traiettorie esistenziali dei protagonisti. Attraverso le loro interpretazioni, il racconto prende forma dando voce a una generazione che si confronta con il tempo, le scelte compiute e le occasioni mancate.
Produzione e lavorazione
Dietro la realizzazione del film Cena di classe c’è la regia di Francesco Mandelli, che firma anche la sceneggiatura insieme a Roberto Lipari, Andrea Pisani, Tiziana Martini e Ignazio Rosato. Il film è prodotto da Roadmovie con Medusa Film, mentre la fotografia è curata da Massimo Schiavon e il montaggio da Julien Panzarasa.
Le riprese si sono svolte a Milano tra il 25 giugno e il 29 luglio 2025, contribuendo a definire un’ambientazione contemporanea che dialoga con i ricordi scolastici dei protagonisti e con il contesto urbano in cui si muovono.
Il regista: Francesco Maria Mandelli
Francesco Maria Mandelli (Erba, 3 aprile 1979) è un artista poliedrico, noto come attore, sceneggiatore e conduttore televisivo e radiofonico, che negli ultimi anni ha consolidato anche la sua carriera da regista. Il progetto più recente, Cena di classe (2026), segna un momento significativo della sua evoluzione artistica, unendo comicità e introspezione per raccontare dinamiche generazionali attraverso una commedia corale.
Nato ad Erba e cresciuto a Osnago, in provincia di Lecco, Mandelli debutta in televisione nel 1998 su MTV Italia con Tokusho, dove interpreta il personaggio “nongiovane”, presto abbreviato in “nongio”. Parallelamente costruisce una carriera cinematografica con ruoli in film come Tutti gli uomini del deficiente (1999), Manuale d’amore (2005) e Generazione 1000 euro (2009), alternando esperienze comiche e drammatiche.
Con Cena di classe Mandelli porta sullo schermo l’ispirazione tratta dall’omonima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, trasformando un testo musicale in una storia cinematografica corale che riflette sul tempo, sulle amicizie e sulle scelte della vita adulta. Il film rappresenta una tappa importante nella sua carriera di regista, confermando la capacità di coniugare ironia, sensibilità e una narrazione che parla a più generazioni.