Cena di classe, trama e cast del film diretto da Francesco Mandelli

Introduzione

Arriva nelle sale italiane il 26 marzo 2026 Cena di classe, commedia diretta da Francesco Mandelli e distribuita da Medusa Film, che si propone come uno dei racconti più rappresentativi di una generazione alle prese con il peso del tempo e delle aspettative disattese. Il film si inserisce nel solco delle narrazioni corali capaci di intrecciare ironia e sentimento, costruendo una storia che utilizza il passato come lente attraverso cui osservare il presente, mettendo in scena dinamiche personali e collettive riconoscibili.

Attraverso un impianto narrativo che alterna leggerezza e riflessione, l’opera esplora il tema del confronto tra ciò che si immaginava di diventare e ciò che si è realmente diventati, restituendo uno sguardo disincantato ma partecipe su una generazione cresciuta tra promesse e incertezze. In questo contesto, la dimensione della rimpatriata diventa il dispositivo narrativo centrale per far emergere ricordi, rimpianti e nuove consapevolezze, trasformando una semplice occasione d’incontro in un’esperienza destinata a cambiare gli equilibri tra i protagonisti.

A rendere ancora più significativa l’operazione è la sua origine musicale: il film trae infatti ispirazione dall’omonima canzone de I Pinguini Tattici Nucleari, contenuta nell’album Fake News del 2022, certificato con Cinque Dischi di Platino e considerato un vero manifesto generazionale. Proprio da questo brano prende forma un racconto cinematografico che ne amplia i temi e le suggestioni, traducendo in immagini e personaggi le inquietudini, le illusioni e le contraddizioni di un’intera generazione.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Cena di classe, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.