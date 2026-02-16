Medusa Film ha rilasciato il teaser trailer di Cena di classe, il nuovo film di Francesco Mandelli, da lui diretto e co-scritto insieme a un team composto da Roberto Lipari, Andrea Pisani, Tiziana Martini e Ignazio Rosato, sul soggetto del brano omonimo dei Pinguini Tattici Nucleari del 2022.

Il film, una commedia corale, che vede nel cast anche lo stesso Mandelli, mette insieme una serie di volti noti della comicità italiana, uniti nel ruolo di ex compagni di classe.

La pellicola uscirà in sala, distribuita da Medusa Film, dal 26 marzo.

Il teaser, un provino sui generis

Non è un teaser trailer come tutti gli altri quello che è arrivato a metà febbraio online per ricordare al pubblico l'uscita, tra circa un mese e mezzo, di Cena di classe. In rete è arrivato una specie di provino sui generis, che Mandelli e compagni fanno ad una interprete cui tengono molto.

La macchina da presa punta sul gruppo, che è riunito, in parte seduto su un divano, intento a convincere il soggetto in questione a partecipare al loro progetto.

Dopo pochi istanti, capiamo che il soggetto è una pecora e la scena è il primo indizio del carattere surreale del film in uscita.

Il teaser mostra i volti del gruppo al centro della cena di classe che dà il titolo al film ma per tornare alle notizie sul progetto dobbiamo fare affidamento alla sinossi.

Un gruppo di ex compagni di classe si ritrova, causa il funerale di un amico, a cena insieme dopo diciassette anni. La cena si trasforma in una notte che è un viaggio tra presente e passato dove ciascuno è chiamato a fare i conti con ciò che è diventato.

Il cast corale

C'è la nostalgia, c'è il divertimento e c'è un tocco di romanticismo nel nuovo film dell'attore comico de I Soliti Idioti che ha confezionato un prodotto in grado di intrattenere un pubblico ampio ma che sarà particolarmente gradito dagli spattatori Millennials.

In questa storia agrodolce compaiono, oltre a Mandelli: Giulia Vecchio, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito (nei panni del bidello della scuola), Roberto Lipari, Nicola Nocella, Francesco Russo, Annandrea Vitrano, Beatrice Arnera e Andrea Pisani.