Zara, riapre flagship store di Palazzo Bocconi, tra tecnologia e capsule dedicata a RomaSpettacolo
Il colosso d'abbigliamento e accessori del Gruppo Inditex riapre le porte dello store dello storico store di Via del Corso offrendo alla clientela un'immagine completamente rinnovata e servizi inediti. All'insegna del lusso e della personalizzazione
Zara ha riaperto lo store di Roma di Palazzo Bocconi, rimasto chiuso nei primi mesi del 2026 per una importante ristrutturazione, all'insegna dell'allineamento degli spazi con l'estetica contemporanea e raffinata dei flagship store più innovativi del mondo, dove è presente con negozi fisici in ben 98 mercati, con un'offerta di servizi all'avanguardia e inedita per il Paese.
La riapertura dell'importante store romano, afferma la posizione strategica di Zara in Via del Corso, cuore dello shopping della Capitale, dove è presente dal 2010.
Dopo l'apertura lo scorso novembre di Zara Uomo a Palazzo Verospi, Palazzo Bocconi diventa il quartier generale delle collezioni Donna e Bambino.
Insieme alle proposte delle collezioni regolari, con l'apertura arriva una speciale capsule ideata per celebrare il legame di Zara con la Capitale: t-shirt, top, abiti, blazer, corsetti, accessori e molto altro disponibili al pubblico solo nel punto vendita e in edizione limitata.
Il restyling di Palazzo Bocconi
Il flagship store Zara di Palazzo Bocconi, che comprende l'intero edificio di cinque piani, è stato realizzato dallo Studio di Architettura di Zara nel rispetto degli spazi e delle caratteristiche strutturali esistenti e delle esigenze del brand, sempre più orientato all'idea di boutique di lusso e di una clientela a cui viene offerta un'esperienza di acquisto immersiva e multisensoriale.
Gli interni sono stati riprogettati affinché la luce naturale, proveniente dalle grandi finestre ad arco, abbia un ruolo essenziale nella percezione dei nuovi ambienti definiti da cromie naturali, neutre e accoglienti, esaltate dalla scelta di materiali di rifinitura di pregio.
La vista dello store è studiata affinché ad ogni linea delle collezioni Zara venga dato il giusto valore. Le cromie diventano più leggere salendo di piano in piano. Ovunque, gli arredi sono caratterizzati da pezzi di design o dal sapore antico, perfettamente in armonia col resto.
L'area camerini, dotata di 51 postazioni, è ora situata all'ultimo piano, dal quale si gode, oltretutto, della spettacolare vista dall'alto dell'interno del palazzo neo-rinascimentale, caratterizzato da un patio in ghisa sorretto da otto colonne.
L'area Shoes & Bags e il servizio "Edited"
Il secondo piano è ora caratterizzato da una vasta zona Shoes & Bags, che è una vera e propria area boutique.
I pezzi in pelle delle collezioni Donna potranno essere personalizzati in store attraverso l'esclusivo servizio "Edited", prima possibile solo online.
Su borse ed altri accessori si potranno imprimere le proprie iniziali oppure segni e simboli legati alla città di Roma, una chicca per i residenti ma soprattutto per i turisti di passaggio nella Capitale, che potranno portare a casa un ricordo unico del loro shopping.
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La tecnologia: casse, resi e ritiri
Zara è ormai forte di un'esperienza di acquisto online che può contare su un importante sito di e-commerce e una app che da diversi anni consente ai clienti di accedere a servizi e altre iniziative (l'accesso anticipato ai saldi, ad esempio) che migliorano e rendono più snello lo shopping.
Lo store romano di Palazzo Bocconi è stato riprogettatto affinché lo shopping online e quello fisico diventino due esperienze da fare in armonia.
Oltre all'aumento delle postazioni di pagamento, con casse smart da utilizzare agevolmente senza fare file, anche il servizio di reso degli articoli acquistati in precedenza, in store o online, può essere effettuato in autonomia, attraverso nuove postazioni dedicate.
Allo stesso modo, le operazioni di ritiro di acquisti partite dall'app o dal sito, vengono smaltite automaticamente.
In ogni caso, tutte le postazioni sono presidiate da addetti che sono a disposizione dei clienti per il supporto necessario al buon esito dello shopping e delle operazioni richieste. Solo per la nuova sede di Roma sono state impiegate trecento persone.
La collezione esclusiva dedicata a Roma
Zara celebra la riapertura di Palazzo Bocconi - che era stato già rinnovato nel 2018 - con una straordinaria collezione Donna contrassegnata da un cartellino speciale, disponibile solo fisicamente per i clienti del flagship store di Via del Corso 189.
Al primo e al secondo piano, dal 15 maggio, giorno in cui lo store ha riaperto al pubblico, sono esposti i pezzi che compongono la speciale limited edition che comprende capi e accessori ispirati, nelle cromie e nel design, dalla città di Roma.
Il bianco dei marmi delle statue e delle fontane e il beige sabbia delle facciate dei palazzi eleganti di Roma hanno ispirato la collezione nella quale sono presenti blazer dallo stile senza tempo, minigonne e corsetti di tendenza, calzature flat perfette per le lunghe camminate per la città.
Non mancano le t-shirt e i tank top con la stampa dell'anno in corso e la scritta Roma in Flavium, il caratetre tipico delle iscrizioni sul marmo dei monumenti della Capitale.
Anche nel piano Bambino, che include collezioni Baby e Kids, ci sono pezzi realizzati per festeggiare il nuovo store romano.
Courtesy Zara
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