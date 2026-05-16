Il colosso d'abbigliamento e accessori del Gruppo Inditex riapre le porte dello store dello storico store di Via del Corso offrendo alla clientela un'immagine completamente rinnovata e servizi inediti. All'insegna del lusso e della personalizzazione

Zara ha riaperto lo store di Roma di Palazzo Bocconi , rimasto chiuso nei primi mesi del 2026 per una importante ristrutturazione , all'insegna dell'allineamento degli spazi con l'estetica contemporanea e raffinata dei flagship store più innovativi del mondo, dove è presente con negozi fisici in ben 98 mercati, con un'offerta di servizi all'avanguardia e inedita per il Paese . La riapertura dell'importante store romano, afferma la posizione strategica di Zara in Via del Corso, cuore dello shopping della Capitale, dove è presente dal 2010. Dopo l'apertura lo scorso novembre di Zara Uomo a Palazzo Verospi , Palazzo Bocconi diventa il quartier generale delle collezioni Donna e Bambino . Insieme alle proposte delle collezioni regolari, con l'apertura arriva una speciale capsule ideata per celebrare il legame di Zara con la Capitale : t-shirt, top, abiti, blazer, corsetti, accessori e molto altro disponibili al pubblico solo nel punto vendita e in edizione limitata .

Il restyling di Palazzo Bocconi

Il flagship store Zara di Palazzo Bocconi, che comprende l'intero edificio di cinque piani, è stato realizzato dallo Studio di Architettura di Zara nel rispetto degli spazi e delle caratteristiche strutturali esistenti e delle esigenze del brand, sempre più orientato all'idea di boutique di lusso e di una clientela a cui viene offerta un'esperienza di acquisto immersiva e multisensoriale.

Gli interni sono stati riprogettati affinché la luce naturale, proveniente dalle grandi finestre ad arco, abbia un ruolo essenziale nella percezione dei nuovi ambienti definiti da cromie naturali, neutre e accoglienti, esaltate dalla scelta di materiali di rifinitura di pregio.

La vista dello store è studiata affinché ad ogni linea delle collezioni Zara venga dato il giusto valore. Le cromie diventano più leggere salendo di piano in piano. Ovunque, gli arredi sono caratterizzati da pezzi di design o dal sapore antico, perfettamente in armonia col resto.

L'area camerini, dotata di 51 postazioni, è ora situata all'ultimo piano, dal quale si gode, oltretutto, della spettacolare vista dall'alto dell'interno del palazzo neo-rinascimentale, caratterizzato da un patio in ghisa sorretto da otto colonne.

L'area Shoes & Bags e il servizio "Edited"

Il secondo piano è ora caratterizzato da una vasta zona Shoes & Bags, che è una vera e propria area boutique.

I pezzi in pelle delle collezioni Donna potranno essere personalizzati in store attraverso l'esclusivo servizio "Edited", prima possibile solo online.

Su borse ed altri accessori si potranno imprimere le proprie iniziali oppure segni e simboli legati alla città di Roma, una chicca per i residenti ma soprattutto per i turisti di passaggio nella Capitale, che potranno portare a casa un ricordo unico del loro shopping.