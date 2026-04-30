L'attrice siciliana, da sempre simbolo di eleganza e femminilità, ha stupito fan e appassionati di beauty con un cambio di look deciso: i suoi capelli sono ora tinti in un raffinato castano ciliegia, una tonalità calda e luminosa che valorizza i suoi lineamenti e segna una svolta nel suo stile personale
Addio capelli rossi: ora Miriam Leone ha un look tutto nuovo, color castano ciliegia, sfoggiato per la prima volta photocall del film Le cose non dette.
Il castano ciliegia di Miriam Leone
Il castano ciliegia non è solo una tinta, è una dichiarazione. Posizionato a metà strada tra il rosso bordeaux e il marrone caldo, questo shade conquista per la sua capacità di illuminare il viso e donare profondità allo sguardo. Su Miriam Leone - occhi chiari e carnagione luminosa - il risultato è di grande impatto visivo. La scelta non è casuale: il castano ciliegia è tra i colori capelli più cercati del momento, complice il ritorno dei toni profondi e della texture naturale nella colorazione professionale.
L'attrice, già amata per la sua bellezza autentica e per aver sempre abbracciato un'estetica sofisticata senza eccessi, dimostra ancora una volta di avere un ottimo istinto per le tendenze. Non si tratta di un colore urlato, infatti, ma di una scelta misurata, capace di rinnovare l'immagine senza stravolgere l'identità.
Come copiare il suo look
Per chi volesse ispirarsi alla nuova chioma di Miriam Leone, ecco i passaggi essenziali da seguire (dopo averli discussi con il proprio colorista di fiducia). Parti da una base bruna o castana media: il castano ciliegia funziona meglio come evoluzione di una tinta scura già esistente, senza dover schiarire troppo. Scegli una nuance con riflessi rosso-ciliegia freddi o caldi in base al sottotono della tua pelle: i sottotoni olivastri si sposano bene con il ciliegia più intenso, quelli chiari con le sfumature più morbide. Chiedi al colorista una tecnica di balayage leggero per distribuire i riflessi in modo naturale, evitando un risultato piatto o uniforme. Abbina la tinta a una maschera nutriente per capelli colorati: i rossi e i castani tendono a perdere brillantezza prima degli altri, quindi la cura costante fa la differenza. Per fissare il colore più a lungo, usa shampoo senza solfati e risciacqua sempre con acqua fredda, che sigilla le cuticole e preserva la luminosità. Infine, integra nella routine un olio per capelli a base di cheratina o argan - la texture del castano ciliegia risalta molto di più su capelli morbidi e lucidi - e pianifica un ritocco ogni sei-otto settimane: le tonalità rossastre tendono a sbiadire gradualmente verso riflessi aranciati, quindi la manutenzione regolare è fondamentale per mantenere la profondità del colore.