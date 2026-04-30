L'attrice siciliana, da sempre simbolo di eleganza e femminilità, ha stupito fan e appassionati di beauty con un cambio di look deciso: i suoi capelli sono ora tinti in un raffinato castano ciliegia, una tonalità calda e luminosa che valorizza i suoi lineamenti e segna una svolta nel suo stile personale

Addio capelli rossi: ora Miriam Leone ha un look tutto nuovo, color castano ciliegia, sfoggiato per la prima volta photocall del film Le cose non dette.

Il castano ciliegia di Miriam Leone

Il castano ciliegia non è solo una tinta, è una dichiarazione. Posizionato a metà strada tra il rosso bordeaux e il marrone caldo, questo shade conquista per la sua capacità di illuminare il viso e donare profondità allo sguardo. Su Miriam Leone - occhi chiari e carnagione luminosa - il risultato è di grande impatto visivo. La scelta non è casuale: il castano ciliegia è tra i colori capelli più cercati del momento, complice il ritorno dei toni profondi e della texture naturale nella colorazione professionale.

L'attrice, già amata per la sua bellezza autentica e per aver sempre abbracciato un'estetica sofisticata senza eccessi, dimostra ancora una volta di avere un ottimo istinto per le tendenze. Non si tratta di un colore urlato, infatti, ma di una scelta misurata, capace di rinnovare l'immagine senza stravolgere l'identità.