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Amata, il film con Miriam Leone e Stefano Accorsi in prima tv su Sky e NOW

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Arriva in prima tv su Sky Cinema Uno il film diretto da Elisa Amoruso con Miriam Leone, Stefano Accorsi e Tecla Insolia. Un racconto intenso e delicato sulla maternità, ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto a Milano, che esplora il confine tra desiderio, libertà e scelta. L’appuntamento è per sabato 25 aprile alle 21:15, anche in streaming su NOW e on demand

Sabato 25 aprile alle 21:15 Sky Cinema Uno propone in prima tv “Amata”, il nuovo film diretto da Elisa Amoruso, con Miriam Leone, Stefano Accorsi e Tecla Insolia. Il film sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand, con qualità fino al 4K per i clienti abilitati.

Un racconto ispirato alla cronaca

Scritto da Ilaria Bernardini, autrice dell’omonimo romanzo “Amata” edito da HarperCollins, il film prende spunto da un fatto di cronaca realmente accaduto a Milano: quello di un neonato lasciato in una “culla per la vita” insieme a una lettera struggente della madre. Il racconto diventa così l’occasione per affrontare con delicatezza e coraggio temi ancora oggi marginalizzati, come il dolore dell’aborto, la depressione post-partum e il conflitto interiore tra il desiderio di maternità e la libertà di scegliere per sé stesse. Gli ambienti popolari di Roma e le fredde cliniche diventano lo specchio degli stati d’animo delle due donne, accompagnando l’intreccio delle loro storie fino alla condivisione del dono della maternità.

Un racconto intenso e intimo che porta in scena due facce dell’essere madre: da un lato chi potrebbe esserlo ma non lo desidera, dall’altro chi lo desidera profondamente ma non riesce a diventarlo.

Un film presentato a Venezia

“Amata” è stato presentato nella sezione Notti Veneziane delle Giornate degli Autori all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Un riconoscimento che conferma la forza di un’opera capace di raccontare con delicatezza e coraggio l’amore incondizionato e le molteplici forme della maternità.

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Vision Distribution (da trailer YouTube) - Netflix - Universal e Filmauro (via Webphoto)

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