Arriva in prima tv su Sky Cinema Uno il film diretto da Elisa Amoruso con Miriam Leone, Stefano Accorsi e Tecla Insolia. Un racconto intenso e delicato sulla maternità, ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto a Milano, che esplora il confine tra desiderio, libertà e scelta. L’appuntamento è per sabato 25 aprile alle 21:15, anche in streaming su NOW e on demand

Sabato 25 aprile alle 21:15 Sky Cinema Uno propone in prima tv “Amata”, il nuovo film diretto da Elisa Amoruso, con Miriam Leone, Stefano Accorsi e Tecla Insolia. Il film sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand, con qualità fino al 4K per i clienti abilitati.

Un racconto ispirato alla cronaca Scritto da Ilaria Bernardini, autrice dell’omonimo romanzo “Amata” edito da HarperCollins, il film prende spunto da un fatto di cronaca realmente accaduto a Milano: quello di un neonato lasciato in una “culla per la vita” insieme a una lettera struggente della madre. Il racconto diventa così l’occasione per affrontare con delicatezza e coraggio temi ancora oggi marginalizzati, come il dolore dell’aborto, la depressione post-partum e il conflitto interiore tra il desiderio di maternità e la libertà di scegliere per sé stesse. Gli ambienti popolari di Roma e le fredde cliniche diventano lo specchio degli stati d’animo delle due donne, accompagnando l’intreccio delle loro storie fino alla condivisione del dono della maternità. Un racconto intenso e intimo che porta in scena due facce dell’essere madre: da un lato chi potrebbe esserlo ma non lo desidera, dall’altro chi lo desidera profondamente ma non riesce a diventarlo.