Comicon Napoli 2026, gli ospiti e gli eventi di musica, cinema e serie

Oltre alla grande quantità di artisti del fumetto e dell'animazione, centrali nella kermesse che quest'anno ha scelto Leo Ortolani, il creatore di Rat-Man come Magister, il Comicon Napoli 2026 porta nel capoluogo partenopeo tante star della musica, del grande e del piccolo schermo.

Tra i più attesi del mondo del cinema e della tv, l'attore John McGinley, noto per il personaggio del Dottor Cox in Scrubs, serie in onda su Disney+ con una stagione revival.

McGinley sarà al Teatro del Mediterraneo il 2 maggio. Il 3 maggio, invece, sarà il turno di Catalina Sandino Moreno e Scott McCord, volti del cast principale di From, serie televisiva nel catalogo Paramount+, della quale ci sarà una speciale anteprima della nuova stagione. Sul palco con LDA e Aka7even, fan dello show.

Per Teen Wolf ci sarà l'interprete di Alison Argent, Crystal Reed.

Zerocalcare discuterà con Maurizio Merluzzo e Victor Laszlo l'arrivo su Netflix della WWE.

Altra proiezione, il 1° maggio, dell'episodio 50 della trasposizione animata di Shangri-La Frontier, alla quale saranno presenti gli autori KATARINA e Ryosuke Fuji.

I volti dei The Jackal, protagonisti della serie Prime Pesci piccoli, Gianluca Fru e Fabio Balsamo saranno protagonisti di due eventi distinti: il primo in relazione alla sua presenza versione fumetto sulla copertina del numero variant di Topolino Magazine realizzata per Comicon, disegnata da Giuseppe Camuncoli; il secondo per parlare al pubblico del suo libro Non è quello che ci aspettavamo.