Comicon Napoli 2026, gli ospiti e gli eventi di musica, cinema e serie

Comicon Napoli 2026, ospiti ed eventi a tema musica, cinema e serie da non perdereSpettacolo
Introduzione
La 26esima edizione del Festival Internazionale della Cultura Pop porterà alla Mostra d'Oltremare di Napoli tanti volti del panorama musicale nazionale e dello schermo, oltre alle star del fumetto e dell'universo ludico. Quattro giorni di incontri, spettacolo e intrattenimento tra cui spiccano le anteprime nazionali, i Meet & Greet e i concerti sul palco dell'Arena Flegrea. Nella scheda, gli eventi imperdibili aperti ai visitatori
Quello che devi sapere
Comicon Napoli 2026, non solo fumetto
Tutto pronto a Napoli per il Comicon 2026, in programma alla storica location, la Mostra d'Oltremare, dal 30 aprile al 3 maggio.
La ventiseiesima edizione della kermesse partenopea, nata come salone del fumetto e diventata col tempo un mega evento denominato Festival Internazionale della Cultura Pop, offre un programma ricchissimo con proposte di incontro e spettacolo dedicate alla Nona Arte e all'universo ludico ma anche a cinema, serie televisive e musica, forme di intrattenimento predilette dal pubblico della kermesse che comprende i giovanissimi e gli adulti cresciuti con la manifestazione, ormai un appuntamento di richiamo nazionale, atteso da visitatori che provengono da ogni parte d'Italia e non solo.
Il programma è ricchissimo e comprende oltre 650 eventi, animati da circa 480 ospiti internazionali, che impreziosiscono una manifestazione nella quale mostre, laboratori, firmacopie ed esposizione rappresentano la spina dorsale.
Anche quest'anno Napoli ospita le anteprime di lungometraggi e serie presto disponibili sullo schermo. La discussione prosegue, oltre la visione in sala, coi protagonisti, alcuni dei quali nomi di spicco degli ospiti di questa edizione.
Come sempre la musica live accompagnerà le giornate di Comicon con i concerti gratuiti sul Main Stage dell'Arena Flegrea.
Il Comicon di Napoli, quest'anno fa spazio a due aree tematiche, la prima legata alla scienza, la seconda all'attualità.
L'astronauta Luca Parmitano sarà uno degli ospiti degli eventi dedicati allo spazio. La kermesse apre alla Palestina con le iniziative di "Pop Wave - COMICON for Palestine", mostre, incontri e laboratori con artisti arabi e palestinesi.
Gli ospiti dell'edizione 2026 del mondo delle serie tv
Oltre alla grande quantità di artisti del fumetto e dell'animazione, centrali nella kermesse che quest'anno ha scelto Leo Ortolani, il creatore di Rat-Man come Magister, il Comicon Napoli 2026 porta nel capoluogo partenopeo tante star della musica, del grande e del piccolo schermo.
Tra i più attesi del mondo del cinema e della tv, l'attore John McGinley, noto per il personaggio del Dottor Cox in Scrubs, serie in onda su Disney+ con una stagione revival.
McGinley sarà al Teatro del Mediterraneo il 2 maggio. Il 3 maggio, invece, sarà il turno di Catalina Sandino Moreno e Scott McCord, volti del cast principale di From, serie televisiva nel catalogo Paramount+, della quale ci sarà una speciale anteprima della nuova stagione. Sul palco con LDA e Aka7even, fan dello show.
Per Teen Wolf ci sarà l'interprete di Alison Argent, Crystal Reed.
Zerocalcare discuterà con Maurizio Merluzzo e Victor Laszlo l'arrivo su Netflix della WWE.
Altra proiezione, il 1° maggio, dell'episodio 50 della trasposizione animata di Shangri-La Frontier, alla quale saranno presenti gli autori KATARINA e Ryosuke Fuji.
I volti dei The Jackal, protagonisti della serie Prime Pesci piccoli, Gianluca Fru e Fabio Balsamo saranno protagonisti di due eventi distinti: il primo in relazione alla sua presenza versione fumetto sulla copertina del numero variant di Topolino Magazine realizzata per Comicon, disegnata da Giuseppe Camuncoli; il secondo per parlare al pubblico del suo libro Non è quello che ci aspettavamo.
Le anteprime cinematografiche
Il Comicon porta al pubblico della kermesse, il 1°maggio, con qualche giorno di anticipo rispetto all'uscita nelle sale nazionali del 6 maggio, Mortal Kombat II, film di Simon McQuoid, sequel del reboot della celebre saga del 2021.
Il 30 aprile è il turno di Ricchi da morire - Delitti in famiglia, dark comedy di John Patton Ford con Glen Powell, Margaret Qualley e Ed Harris che negli States è uscito a febbraio col titolo How to make a Killing.
Il film d'animazione giapponese del 2001 di Satoshi Kon Millennium Actress sarà proiettato al Teatro del Mediterraneo il 1° maggio, restaurato in 4K, in vista del ritorno nelle sale nazionali dall'11 al 13 maggio.
Si parla di cinema con Aurélien Predal, autore del poster ufficiale del Festival, che racconterà la sua esperienza di concept artist all'interno di produzioni cinematografiche come Spider-Man: Across the Spider-Verse e Inside Out 2.
In vita dell'uscita, il 20 maggio, di The Mandalorian and Grogu, Mauro Zingarelli, Victor Lazlo, Slim Dogs e Gabriella Giliberti terranno un panel dove parleranno della nuova coppia protagonista della saga di Star Wars.
Gli ospiti musicali e i concerti
Al Comicon di Napoli 2026 Aka7even e LDA interverranno sul palco del Teatro del Mediterrano del panel dedicato a From 4 il 3 maggio.
Il 30 aprile Caparezza sarà protagonista di un incontro che unisce la musica con le arti visive nel quale si discuterà di Orbit Orbit, disco del 2025 a cui è collegata la graphic novel da lui sceneggiata e pubblicata da Sergio Bonelli Editore.
Il 30 aprile sul Main Stage dell'Arena Flegrea ci sarà Giorgio Vanni, già ospite delle precedenti edizioni, che interpreterà dal vivo le sigle dei cartoni animati più amati degli anni '90 e non solo.
BigMama quest'anno fa parte della giuria che sceglierà i premiati di questa edizione della kermesse e sarà presente alla cerimonia del Palmarès ufficiale il 2 maggio.
TonyPitony arriva il 3 maggio per uno speciale Meet & Greet.
Il 30 aprile la leggenda del rap napoletano 'Ntò sarà presente con altri artisti della scena urban campana all'interno di "Urban Flow", nuovo format dedicato all'hip-hop.
In programma molti altri eventi musicali, alcuni pensati per omaggiare i fenomeni del momento, come il "K-Pop Demon Hunters Cover Show" con le musiche del film premiato con l'Oscar.