Gap lancia una collezione speciale con Victoria Beckham

La designer britannica ha realizzato una collezione speciale per il brand statunitense che rilegge i classici del guardaroba quotidiano attraverso la sua lente stilistica, minimalista e sofisticata

Gap ha scelto Victoria Beckham come guest designer di una speciale collezione realizzata in collaborazione con la stilista che è stata da poco annunciata sui social e che sarà disponibile per il pubblico dal 24 aprile.

La collezione donna, che è composta da trentotto pezzi e che include capi e accessori, non è destinata a una stagine specifica ed è pensata per regalare ai clienti dei pezzi indispensabili per il guardaroba di tutti i giorni.

La stilista ha parlato della sua collaborazione sui social raccontando l'emozione di lavorare con un brand che ama da quando era una ragazzina.

Nelle immagini della campagna, Victoria Beckham indossa pantaloni in denim e t-shirt bianca col logo, due capi che chiunque, secondo lei, deve possedere per sentirsi bene in qualsiasi momento.

Una collezione di 38 pezzi casual per tutti i giorni Quella di Gap per Victoria Beckham è una collezione destinata a diventare un successo commerciale, al pari di tutte le altre collaborazioni dei marchi d'abbigliamento e accessori destinati alla grande distribuzione che, da anni, fanno a gara ad accaparrarsi la presenza di grandi designer del panorama fashion per offrire ai clienti creazioni esclusive, molto spesso disponibili in edizione limitata.

Victoria Beckham, già firma di una famosa collezione per Mango nella stagione 2024, ha ripensato per Gap i capi più essenziali delle storiche collezioni del marchio statunitense, mettendo a punto una raccolta di pezzi d'impronta casual nei quali si riconosce il suo tocco minimalista e sofisticato.

I pantaloni in denim hanno il taglio di stampo sartoriale, le felpe col cappuccio sono combinate a gonne midi a portafoglio e scarpe col tacco.

Poi ci sono minidress e camicie di jeans e molte t-shirt bianche, sempre col logo, capo che Victoria Beckham indossa spessissimo e che non deve mancare nel suo abbigliamento quotidiano.

I prezzi saranno accessibili: si parte da capi da trenta dollari con le giacche e i soprabiti e qualche altro pezzo dal costo di poco inferiore ai trecento euro.

La collezione arriverà in store e online globalmente. A New York è stata resa disponibile con anticipo in speciali pop-up. Leggi anche Victoria Beckham ha collezionato 15 anelli di fidanzamento in 24 anni

I pezzi iconici del brand in chiave minimalista e sofisticata Victoria Beckham ha amato la moda fin da bambina, molto prima di diventare una Spice Girl e una stilista affermata protagonista della Paris Fashion Week.

In un video in cui anticipa l'arrivo della sua collezione per Gap, la designer racconta la sua ossessione per Gap quando era piccola e andava a fare shopping con sua madre.

La sua rilettura dei capi iconic di Gap include pezzi basici del guardaroba di ogni giorno ma lascia spazio a trench e giacche corte di stampo sportivo, indispensabili per chi, come lei, è cresciuta nel Regno Unito dove piove molto spesso.

L'obiettivo è quello di vestisi mostrando al mondo la versione migliore di se stessi, anche indossando un semplice jeans con la t-shirt, praticamente la combinazione preferita della stilista quando va al lavoro. Camminando su tacchi alti e sottili, naturalmente.

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