L'imprenditrice e star dei reality show e l'attore di Hollywood si sono concessi una vacanza da sogno e hanno pubblicato i loro ricordi di viaggio sui rispettivi profili Instagram

Kylie Jenner e Timothée Chalamet sono tornati online con nuovi contenuti fotografici che raccontano alcuni momenti privati di coppia.

La magnate del beauty e l'attore hanno postato su Instagram scatti di un viaggio che hanno fatto insieme in una favolosa località tropicale non meglio specificata.

Pur non comparendo mai in due nelle foto è evidente che erano insieme, dal momento che i ricordi di viaggio sono stati scattati nelle stesse località.

Sia Jenner che Chalamet si sono mostrati ai loro rispettivi follower in costume da bagno.

Oltre agli scatti sulla spiaggia, ci sono molti altri momenti di relax.

Il viaggio dopo la stagione dei premi Kylie Jenner e Timothée Chalamet si sono regalati una fuga in un posto paradisiaco, con sabbia bianca e acque cristalline.

La prima a pubblicare su Instagram è stata Kylie Jenner che ha condiviso tre post con gli scatti del suo viaggio tropicale nei quali fa sfoggio della sua silhouette in costume.

Qualche ora dopo, anche Chalamet ha postato su Instagram i suoi personali ricordi di viaggio: foto in cui si immerge in acqua, corre sulla spiaggia deserta, si rilassa sotto l'ombrellone o in compagnia di amici.

Per la star che ha sfiorato l'Oscar con Marty Supreme si tratta del primo resoconto social dopo l'edizione degli Academy Award in cui partiva da favorito.

Dopo i premi Chalamet è tornato subito online con i contenuti promozionali del suo progetto più importante della stagione, Dune: Parte 3, che arriverà al cinema a fine anno ma di cui sono già disponibili i primi trailer ufficiali.

Non si sa bene quando l'attore e la sua compagna siano partiti né se siano tornati negli States. Per adesso, entrambi, si godono la pioggia di like e commenti che si stanno accumulando sotto le loro foto che hanno attirato l'attenzione dei rispettivi fan. Leggi anche Kylie Jenner parla della sua relazione con Chalamet

Sempre insieme nella stagione dei premi Tra le foto al mare di Timothée Chalamet ci sono anche scatti di un altro viaggio in Giappone, anche questo probabilmente fatto di recente.

Tra i passatempi delle due star ci sono letture (Jenner si è fatta fotografare mentre leggeva distesa al sole) e corse sulle moto d'acqua (fotografare dall'attore statunitense). Kylie Jenner si è fatta immortalare in camera, in pigiama, con una maschera sul viso ed ha fotografato una ciotola di cereali, uno snack consumato davanti al pc.

La star di The Kardashians ha usato la parola "Heaven", paradiso, come didascalia del suo post, poche parole per descrivere le sensazioni di un viaggio che arriva dopo una stagione intensa sia per lei che per il suo partner da tre anni.

Kylie Jenner ha accompagnato Timothée Chalamet nella lunga stagione di promozione di Marty Supreme, comparendo in una rara occasione anche sul red carpet.

Da gennaio a marzo, poi, ha seguito il fidanzato agli appuntamenti più importanti della Award Season, dai Golden Globes agli Oscar, che si sono svolti a Los Angeles lo scorso 15 marzo. Leggi anche Golden Globe, il discorso di Timothée Chalamet