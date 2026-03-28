A Genova flash mob in città per ricordare Gino Paoli

Fino a domenica 29 risuoneranno le inconfondibili melodie di Gino Paoli: un omaggio della città al grande artista, la cui musica torna a vivere tra le atmosfere uniche dei palazzi cinquecenteschi in occasione dei Rolli Days. "Genona diventa spazio vissuto attraversato da musica e bellezza", ha commentato la sindaca Silvia Salis

Flash mob dalle finestre dei palazzi di via Garibaldi, tra sabato e domenica alle 12, alle 15 e alle 17. Tra un'esibizione e l'altra, lungo Strada Nuova, fin da oggi risuonano le inconfondibili melodie di Gino Paoli : un omaggio della città al grande artista, la cui musica torna a vivere tra le atmosfere uniche dei palazzi cinquecenteschi. Inoltre, per tutti gli appassionati di musica, è anche possibile fermarsi a suonare qualche nota grazie all'iniziativa "Open Piano - A piano for all", con due pianoforti in libera fruizione, dalle 10 alle 18, in corrispondenza di Palazzo Tursi e Palazzo Lercari Parodi.

L'omaggio a Gino Paoli, icona del cantautorato e della storia culturale genovese

Chiunque potrà sedersi e suonare, creando una colonna sonora spontanea nel cuore della città. "I Rolli Days continuano a rappresentare uno degli appuntamenti culturali più significativi per la nostra città perché riescono a tenere in relazione lo straordinario patrimonio storico di Genova con la vita contemporanea della città - ha detto la sindaca Silvia Salis -. Via Garibaldi diventa così uno spazio aperto, vissuto, attraversato da musica e bellezza. L'omaggio a Gino Paoli, icona del cantautorato e della storia culturale genovese, aggiunge a questa edizione un significato ancora più profondo, insieme ai pianoforti disponibili per il pubblico e ai flash mob musicali che vanno nella direzione di una cultura sempre più condivisa e capace di coinvolgere un pubblico ampio".

L'apertura straordinaria dei Palazzi dei Rolli

Prosegue fino a domenica 29: sono infatti 48 i Palazzi dei Rolli visitabili anche domenica 29 marzo, un'occasione unica per scoprire affreschi, architetture e storie delle dimore aristocratiche genovesi. Non mancano eventi collaterali importanti, come il ritorno di "Palazzi in Luce", dedicati alla memoria della loro ideatrice, Giovanna Rotondi Terminiello. Ancora questa sera, dal tramonto alla mezzanotte, i palazzi che si affacciano su piazza della Meridiana, via Garibaldi e piazza Fontane Marose aprono le loro grandi finestre e accendono le luci dei piani nobili per mostrare affreschi e vedute interne, offrendo così una visione d'insieme degli ambienti affacciati sulla strada.