Funerali Patrizia De Blanck, a Roma l'ultimo saluto. La figlia Giada: Non lasciatemi sola

Nella chiesa della Gran Madre di Dio si sono svolti i funerali della contessa Patrizia de Blanck, tra silenzio, commozione e l’affetto di amici, volti noti e cittadini che l’hanno amata per la sua schiettezza fuori dagli schemi. Personaggio televisivo e figura mondana, de Blanck era nota al grande pubblico per reality e talk show, facendosi conoscere come “contessa del popolo”, grazie al suo carattere diretto e ironico

