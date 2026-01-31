Diodato Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica, il post sui socialSpettacolo
Il cantante ringrazia attraverso una storia su Instagram il presidente Sergio Mattarella che gli ha conferito l'onorificenza a Cavaliere della Repubblica per il suo impegno sociale. "Riceverlo da chi in questi anni è stato un faro per la democrazia, per la giustizia, per la tutela della Costituzione, una voce rassicurante in mezzo al caos di questi tempi, è davvero un grande onore"
"Ringrazio di cuore il presidente Mattarella per questo conferimento. Riceverlo da chi in questi anni è stato un faro per la democrazia, per la giustizia, per la tutela della Costituzione, una voce rassicurante in mezzo al caos di questi tempi, è davvero un grande onore". Così il cantante Diodato ringrazia sui social il presidente della Repubblica che gli ha conferito l'onorificenza a Cavaliere della Repubblica per il suo impegno sociale.
Nel video in testa Diodato duetta con Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni
"E ovviamente ringrazio con tutto me stesso chi, ogni giorno, con inesauribile forza di volontà e determinazione, abbatte barrire, aiuta concretamente i più fragili, lavora duramente per migliorare la società in cui viviamo, lotta affinché i diritti di ognuno vengano rispettati, porgendo una mano, offrendo possibilità, ampliando orizzonti. Ho avuto la fortuna di incontrarvi - conclude l'artista - di essere al vostro fianco, in alcuni casi, per molti anni e ho provato ad amplificare come ho potuto tutto il vostro amore, che sempre di questo, poi, si tratta".