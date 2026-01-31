Diodato Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica, il post

Il cantante ringrazia attraverso una storia su Instagram il presidente Sergio Mattarella che gli ha conferito l'onorificenza a Cavaliere della Repubblica per il suo impegno sociale. "Riceverlo da chi in questi anni è stato un faro per la democrazia, per la giustizia, per la tutela della Costituzione, una voce rassicurante in mezzo al caos di questi tempi, è davvero un grande onore"

"Ringrazio di cuore il presidente Mattarella per questo conferimento. Riceverlo da chi in questi anni è stato un faro per la democrazia, per la giustizia, per la tutela della Costituzione, una voce rassicurante in mezzo al caos di questi tempi, è davvero un grande onore". Così il cantante Diodato ringrazia sui social il presidente della Repubblica che gli ha conferito l'onorificenza a Cavaliere della Repubblica per il suo impegno sociale.

"E ovviamente ringrazio con tutto me stesso chi, ogni giorno, con inesauribile forza di volontà e determinazione, abbatte barrire, aiuta concretamente i più fragili, lavora duramente per migliorare la società in cui viviamo, lotta affinché i diritti di ognuno vengano rispettati, porgendo una mano, offrendo possibilità, ampliando orizzonti. Ho avuto la fortuna di incontrarvi - conclude l'artista - di essere al vostro fianco, in alcuni casi, per molti anni e ho provato ad amplificare come ho potuto tutto il vostro amore, che sempre di questo, poi, si tratta".